Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 novembre 2023: le previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta per oggi, 20 novembre 2023, secondo le stelle? Lo scopriamo con l’oroscopo del giorno di Paolo Fox. Ecco le previsioni e le anticipazioni del famoso astrologo per amore, fortuna, lavoro, salute.

Ariete

Sarà una giornata interessante, così come per tutta la settimana. L’amore va in secondo piano, perché le stelle sono importanti soprattutto per il lavoro: molto dipende dal tipo di attività svolta, qualcuno potrebbe vincere una sfida e altri potranno superare un difficile periodo. A livello fisico, le ultime due settimane sono state troppo impegnative. Quello di dicembre sarà un mese particolare per i sentimenti, probabilmente non tutto è chiaro e per evitare discussioni inutili è preferibile attendere la prima settimana di dicembre, quando Venere non sarà più opposta.

Toro

Quando si accettano molti impegni, va da sé che ci siano maggiori responsabilità e più pressioni dall’esterno. Ciò vuol dire che in questo periodo voi avete dedicato molto spazio al lavoro e poco alla vita privata. Per alcuni è stato impossibile tirarsi indietro, d’altronde, da giugno la vita professionale e familiare sono state stravolte. Questa settimana chiede impegno ma anche momenti di relax per poter essere sempre lucidi.

Gemelli

Potrebbe diventare una bella stagione a livello amoroso e c’è disponibilità nel fare incontri, Venere è favorevole e regala emozioni positive. Premesso ciò, bisogna sempre capire con chi si ha a che fare, e qui Paolo Fox mette l’accento soprattutto su quei rapporti sentimentali che vanno avanti da troppi anni o che sono rimasti nel dimenticatoio. Chi lavora troppo o si è distratto forse non ha capito né seguito le esigenze del partner, di recente si è trovato di fronte un muro di gomma, bisognerebbe recuperare un po’ di desiderio perduto. Ci vuole volontà, nei nuovi rapporti, bene con Ariete e Acquario.

Cancro

Questa è una settimana dove c’è bisogno di chiarire questioni d’amore, capire se qualcosa non sta andando per il verso giusto. Venere contraria parla di piccole dispute che, però, potrebbero risolversi già da dicembre, quindi, perché alzare ora un polverone per nulla? Meglio attendere. E’ opportuno, invece, impegnarsi sul lavoro. Giove e Saturno favorevoli portano idee concrete, si prospetta un importante 2024, i primi sei mesi saranno decisivi. Così, chi ha iniziato un progetto di recente lo perfezionerà e non dovrà arrendersi.

Leone

Ci sono periodi in cui le sfide non solo vanno accettate ma possono essere vinte. Gli inizi di novembre hanno portato ritardi, infatti tutti i progetti che dovevano partire agli inizi di questo mese, solo adesso sono in arrivo. Saranno più interessanti le giornate del 22 e del 23 e quindi questa è una settimana di ripartenza. Speriamo che ci sia una riconciliazione in amore e nel caso in cui le tensioni siano esagerate, una visione più tranquilla di tutta la situazione. Torna la possibilità di fare incontri speciali, condizione valida per i single e per chi vuole recuperare una storia.

Vergine

Riuscire a fare tutto è un problema, ciò non significa che manchi successo ma alcune questioni di lavoro comportano per forza di cose un impegno maggiore. Ci sono soddisfazioni all’orizzonte ma la fatica fisica è tanta, e la maggioranza dei nati nonostante voglia scaricare responsabilità si ritrova ad aumentare il numero di impegni anziché diminuirli. Tutto questo alla fine porta un certo stress; ecco una settimana che porterà dubbi attorno a mercoledì, ogni tanto sarebbe il caso di fare una pausa di riflessione.

Bilancia

Si può già iniziare a pensare a un buon 2024, ci saranno stelle interessanti soprattutto nella seconda metà del prossimo anno. Adesso, però, bisogna mettere a posto contenziosi aperti da primavera 2023, ad esempio c’è chi ha discusso con un socio e chi è stato male in estate o agli inizi di ottobre. Si ricomincia a sperare in positivo, ci possono essere più conferme per quanto riguarda l’attività. Venere nel segno porta successo, si può dire che la Bilancia sia più innamorata e in generale pronta a mettersi in gioco, i single ora affascinano le persone che hanno intorno, ed è tempo di rivincite.

Scorpione

Questa è una condizione astrologica interessante, con le stelle di dicembre ci saranno più occasioni da sfruttare. Giove in opposizione sarà conflittuale anche nei primi mesi del 2024, ma questo non deve preoccupare, evidentemente ci saranno da mettere a posto contenziosi legali, questioni riguardanti case o contratti. La prima cosa che Paolo Fox vorrebbe suggerire ai nati Scorpione è quella di rafforzare i sentimenti, perché più ci si avvicina al prossimo mese e maggiore sarà la capacità d’azione. Incontri nati in questo periodo potranno trasformarsi in qualcosa di più.

Sagittario

Siete tra i prediletti dello zodiaco, non potrebbe essere diversamente, da mercoledì arriva il Sole nel vostro segno e poi avrete un bellissimo Marte attivo nel fine settimana, quindi, non mancano estro e fantasia, c’è più voglia di rimettersi in gioco; bene anche per quanto riguarda l’amore. I Sagittario sono estroversi e creativi per indole, tuttavia, in questo momento bisogna trovare i complici giusti per completare progetti importanti, le carte sono mescolate e le vostre saranno vincenti.

Capricorno

La sera arrivate stanchissimi e non è un caso, non accettate compromessi, restate persone tutte di un pezzo, le vostre iniziative non sono del tutto accettate dalle persone che vi circondano perché basate sul rigore e il sacrificio. Insomma, non tutti hanno la vostra tempra! Siete rigorosi nelle scelte, per voi o è bianco o è nero, non conoscete via di mezzo. In questo periodo bisognerebbe essere un pochino più accondiscendenti, in amore chi ha vissuto una crisi o una separazione non è ancora fuori dal rapporto anche se ha deciso in prima persona di chiudere, il cuore non sempre segue le ragioni della mente. Le relazioni ancora valide potranno iniziare un recupero da dicembre.

Acquario

Agli inizi di novembre, Paolo Fox scrisse di aspettare la fine del mese, che dopo il 22 sarebbe iniziato un periodo di recupero. Chi ha verificato un inizio del mese al rallentatore a breve, entro metà dicembre, potrà vivere una sensazione di rinascita. Già questioni di lavoro e studio sono in fase di progettazione, chi inizia un’attività o sta portando avanti una sperimentazione resta pensieroso e Giove contrario dice di stare attenti al denaro. E’ vero che l’Acquario non vive solo per i soldi, è un tipo spirituale, tuttavia alla fine del mese i conti devono tornare, e quindi l’astrologo romano consiglia di essere più accorti con le spese.

Pesci

Ci sono giornate nervose in cui vorreste avere più chiarezza attorno. Una situazione di disagio possono viverla soprattutto coloro che stanno iniziando un programma o cercano di portare avanti un progetto, nonostante interferenze esterne. E’ probabile che voi abbiate un’idea diversa del lavoro che state svolgendo ora e vi trovate a fare una cosa diversa rispetto a quella che avevate immaginato o programmato. A ogni modo, con Giove e Saturno favorevoli si viaggia sul sicuro, e se ci sono dei piccoli disagi passeranno presto. Paolo Fox anticipa che domani l’amore dovrà essere vissuto con serenità, quindi se ci sono problemi sarà meglio parlare oggi.