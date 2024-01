Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 gennaio 2024: le previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta per oggi, 23 gennaio 2024, secondo le stelle? Lo scopriamo con l’oroscopo di oggi di Paolo Fox. Ecco le previsioni e le anticipazioni del famoso astrologo per amore, fortuna, lavoro, salute.

Ariete

La posizione instabile della Luna potrebbe causare ritardi e battute d’arresto nei vostri piani. Di solito siete una persona che ama lottare e impegnarsi per raggiungere i propri obiettivi, ma oggi potreste incontrare qualcuno che cerca di soffocare e ostacolare le vostre ambizioni. Non reagite senza pensare. È meglio mantenere un profilo basso e aspettare che la tempesta passi. A volte è necessario fare buon viso a cattivo gioco per evitare di peggiorare la situazione.

Toro

Urano in Toro porta cambiamenti. In amore siete sempre voi a condurre le danze. Fate di necessità virtù e adattatevi alle situazioni che vi hanno infastidito ultimamente. La protezione di Giove arriva alla fine dell’anno, quindi bisogna avere pazienza.

Gemelli

Questo periodo di tensione continuerà nei rapporti di lavoro, con colleghi e partner. In amore, invece, non ci saranno più le opposizioni di Venere a confondervi. Se ci sono stati litigi o malintesi, è tempo di riconciliazione e di chiarimenti. Cercate di parlare chiaramente e apertamente invece di usare tattiche e strategie che potrebbero peggiorare le cose.

Cancro

La Luna in Capricorno rafforza le situazioni negative e aumenta il vostro senso di inadeguatezza e difficoltà. Questo è un periodo di transizione che va affrontato con maturità e saggezza. Secondo l’oroscopo del giorno, l’opposizione planetaria di fine mese vi incoraggerà a mettere i piedi per terra e ad essere più realistici e concreti. Evitate di andare troppo in là con le vostre grandi ambizioni, esercitando la moderazione.

Leone

Periodo un po’ controverso per il Leone, soprattutto per quanto riguarda la gestione degli immobili. Sono probabili discussioni e disaccordi, soprattutto nella seconda metà di febbraio, se ci sono questioni non ancora risolte. A partire da venerdì prossimo, le scelte relative alla vostra vita sentimentale diventeranno più chiare grazie al passaggio della Luna in quadrilatero con Giove. Evitate i conflitti con il partner e non alimentate le liti.

Vergine

È un buon momento per fare pulizia, soprattutto se di recente avete avuto a che fare con un collega di lavoro o un falso amico che non vi è stato fedele. In generale, cercherete di evitare una rottura fino all’ultimo minuto, ma quando vi renderete conto che non c’è spazio per sistemare la situazione, vi separerete in modo netto. La fine del mese è un buon momento per il romanticismo e per le relazioni. Se siete single e state cercando l’anima gemella, dovrete tenervi occupati.

Bilancia

Non dovreste sprecare parole o tempo con persone che non capiscono le vostre esigenze, soprattutto al lavoro. Di recente vi è capitata una situazione paradossale e state perdendo la pazienza. Per questo motivo la mattina vi svegliate un po’ stanchi e intontiti. La comunicazione in amore non sta andando bene, il che potrebbe portare a litigi e tensioni tra voi e il vostro partner. Potreste provare a parlare senza nascondere i vostri disagi e senza dare nell’occhio.

Scorpione

Siete in attesa di risposte che non arrivano facilmente al lavoro e questa situazione vi preoccupa. Secondo l’oroscopo di oggi, le stelle favoriscono l’amore sopra ogni cosa, quindi favorevole a chi deve fare pace o chiarire; dal 28 sarete benedetti da contatti sociali socievoli. Se siete alla ricerca dell’anima gemella, è un buon momento per allargare la cerchia degli amici e uscire di più.

Sagittario

Chi non è soddisfatto soprattutto sul piano lavorativo adesso si darà molto da fare per cercare soluzioni alternative. I più giovani potrebbero anche pensare di lasciare il paese per trasferirsi all’estero pur di iniziare a lavorare. La prima parte dell’anno sarà fondamentale per gettare le basi per quei progetti che si svilupperanno concretamente solo nella seconda parte dell’anno. Febbraio sarà un mese decisivo anche per quanto riguarda l’amore. Le migliori relazioni saranno con Ariete, Leone e Acquario.

Capricorno

La Luna opposta potrebbe portare qualche momento di disagio nella vostra vita. Sarete decisamente più aspri nei toni soprattutto con coloro che non si sono dimostrati leali nei vostri confronti. In questo momento non siete intenzionati a soprassedere soprattutto con coloro che sbagliano frequentemente. State capendo che vi trovare ad un punto di svolta della vostra vita, soprattutto a livello lavorativo. Anche se avete voi in mano il polso della situazione, ci sono ancora delle incertezze da superare.

Acquario

Dal 16 febbraio l’amore torna finalmente protagonista nella vostra vita. Quelle coppie che ultimamente hanno litigato troppo si troveranno davanti ad un dentro o fuori. Anche coloro che stanno cercando l’anima gemella, adesso avranno qualche chance in più di trovare la persona giusta da avere al proprio fianco. Mettete da parte la gelosia o la morbosità perchè potrebbe avvelenare il clima attorno a voi. Meglio un confronto sincero con il partner per ritrovare la voglia di stare insieme e l’armonia nella relazione.

Pesci

Non è un buon momento per la vista sentimentale dei Pesci, soprattutto se avete a che fare con persone dei Gemelli o del Sagittario. Secondo l’oroscopo del giorno, a volte fate fatica a comprendere le ragioni del partner e vi sentite piuttosto soli nei momenti fondamentali della vostra vita. A voi viene rimproverato il fatto di essere piuttosto ansiosi o di vedere le cose sempre in maniera negativa. Il fatto positivo è che Venere è tornata in aspetto positivo per voi e questo vi aiuterà a ritrovare una certa armonia nella coppia e in famiglia.