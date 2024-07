Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 luglio 2024: le previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta per oggi, 23 luglio 2024, secondo le stelle? Lo scopriamo con l’oroscopo di oggi di Paolo Fox. Ecco le previsioni e le anticipazioni del famoso astrologo per amore, fortuna, lavoro, salute.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi la Luna è favorevole. Evitate di essere troppo critici con gli altri e non portate le tensioni lavorative nella vostra vita sentimentale o domestica. Mantenete un equilibrio e cercate la serenità nei rapporti personali.

Toro

Oggi la Luna è dissonante, il che potrebbe portare a discussioni e tensioni in casa. Prendete le dovute precauzioni e cercate di mantenere la calma. In questo periodo potreste mancare di stimoli importanti per progredire, quindi cercate di frenare il nervosismo, la gelosia e l’eccessivo orgoglio.

Gemelli

Oggi potreste mettere in discussione le vostre relazioni. È un buon momento per fare nuovi progetti creativi, trasformare la vostra vita e orientarla nella direzione che preferite. Siate aperti ai cambiamenti e alle nuove idee.

Cancro

Con l’avvicinarsi di agosto, diventerete più intraprendenti sul lavoro e in amore. Sarete motivati a crescere e a rimettervi in gioco. Le giornate di mercoledì e giovedì promettono di essere emozionanti, quindi è un buon momento per concentrarvi sui vostri obiettivi.

Leone

Oggi la Luna è in opposizione. Sforzatevi di essere pazienti e non avvilenti con chi vi circonda. Le relazioni sono buone grazie all’influenza positiva di Venere. Mostrate comprensione e affetto verso gli altri.

Vergine

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox, oggi inizierete a percepire i primi segnali di un cambiamento imminente. La liberazione avverrà in agosto, con l’ingresso di Venere che darà nuovo impulso all’amore, alla famiglia e all’amicizia. Siate pronti ad accogliere queste novità.

Bilancia

Oggi la Luna porterà energia e vitalità. Per tutti i nati sotto questo segno, i prossimi mesi saranno di risveglio. Giove attivo vi inviterà a un nuovo stile di vita, ma dovrete fare la vostra parte e lasciarvi alle spalle tensioni e difficoltà del passato.

Scorpione

Oggi la Luna in quadratura con Giove potrebbe causare tensioni pericolose intorno a voi. Evitate le discussioni e cercate di mantenere la calma. In amore, se ci sono state incomprensioni in passato, è bene chiarire e discutere con serenità. Non siate testardi, cercate di ragionare.

Sagittario

Sfruttate la Luna fortunata per presentare le vostre idee o proporre un progetto che vi sta a cuore. Venere stimola il vostro desiderio di essere notati e amati. Tuttavia, Marte e Giove sono ancora ostili, quindi non esagerate e evitate il nervosismo.

Capricorno

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi potreste risentire della stanchezza delle ultime settimane. Ad agosto inizierà una nuova storia d’amore, che potrete raccontare con gioia ad amici e parenti. Rilassatevi e preparatevi per questo nuovo inizio.

Acquario

Dovrete controllare meglio il turbamento e l’impazienza che provate in amore. Anche se non avete problemi con il partner, potreste sentire il bisogno di stare soli per un po’. Giove vi spinge a lavorare su un nuovo progetto, quindi concentratevi su questo.

Pesci

È meglio non essere troppo precipitosi nel lavoro o nelle azioni. Avete bisogno di rassicurazione e chiarezza. Nei prossimi giorni potreste creare qualcosa di importante o riprendere un lavoro interrotto. Siate pazienti e determinati.