Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 gennaio 2024: le previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta per oggi, 24 gennaio 2024, secondo le stelle? Lo scopriamo con l’oroscopo di oggi di Paolo Fox. Ecco le previsioni e le anticipazioni del famoso astrologo per amore, fortuna, lavoro, salute.

Ariete

Cari ariete, non è proprio la vostra giornata anche perché avete la luna storta. Il lavoro provoca tanta stanchezza e vi sentite di non riuscire a fare tutto quello che vorreste.

Toro

Cari toro, oggi avete la possibilità di recuperare in amore, attenzione solo se avete a che fare con qualcuno dell’acquario o del leone. Per quanto riguarda il lavoro dei recenti cambiamenti potrebbero aver portato un po’ di difficoltà.

Gemelli

Cari gemelli, bello questo cielo per l’amore con una luna che aiuta sia le coppie appena nate che le relazioni stabili. Per quanto riguarda il lavoro bisogna stare attenti, soprattutto a eventuali investimenti.

Cancro

Cari cancretti, in amore potreste non sentirvi del tutto sicuri ma non fatevi spaventare da qualche piccola incomprensione. Sul lavoro, fate attenzione a qualche possibile scontro con qualche capo o collega.

Leone

Cari leoncini, questa è una bellissima giornata per l’amore, attenzione solo se frequentate qualcuno dello scorpione o del capricorno. Sul fronte lavorativo bene per i contatti ma attenzione alle spese.

Vergine

Cari vergine, c’è un bel transito di Venere nel vostro segno che permette di chiarire questioni rimaste irrisolte. Bene dal punto di vista lavorativo e se avete qualche richiesta da fare questo è il momento giusto.

Bilancia

Cari bilancia, attenzione a qualche piccola tensione in amore soprattutto per le coppie che hanno qualche questione in sospeso. Sul lavoro riceverete belle proposte.

Scorpione

Cari scorpioncini, è molto bella questa giornata per i sentimenti che vi permette di esprimervi al meglio. Sul lavoro volete fare cose nuove ma non demordete perché avete tutte le carte in regola per farcela.

Sagittario

Cari sagittario, è ottima questa giornata per le emozioni, soprattutto per chi ha voglia di innamorarsi. Sul lavoro portate avanti solo quello che vi dà soddisfazione.

Capricorno

Cari capricorno, l’amore procede a gonfie vele anche se sarebbe meglio stare attenti alle provocazioni. Sul lavoro c’è un po’ di nervosismo ma avete il cielo dalla vostra parte quindi, niente paura.

Acquario

Cari acquario, è un po’ strana questa giornata per l’amore che porta a discussioni con il partner. Attenzione anche sul lavoro dove bisognerà affrontare un nuova fase di cambiamento.

Pesci

Cari pesciolini, non buttatevi a terra se avete da poco chiuso una relazione ma cercate di conoscere qualcuno di nuovo. Sul lavoro non abbiate paura di farvi valere e far sentire la vostra voce: meritate tanto e avete tutto il diritto di avere successo ed essere valorizzati.