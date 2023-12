Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 dicembre 2023: le previsioni segno per segno

Come sarà il Natale 2023 per i 12 segni zodiacali secondo l’oroscopo di Paolo Fox? Ecco le previsioni per il 25 dicembre e cosa dicono gli astri per ciascun segno zodiacale per questo magico giorno.

Ariete

Purtroppo, alcuni di voi dovranno passare il Natale lavorando, ma nel complesso ci sarà un recupero netto. Attenzione al malumore causato dalla Luna agitata. L’ultimo periodo dell’anno sarà piacevole, e ci sarà un progetto da recuperare al più presto.

Toro

Il giorno di Natale, dovete fare massima attenzione alla sfera sentimentale. Le stelle vi aiuteranno nella buona capacità di azione. Meglio evitare i conflitti nei prossimi giorni. Sarà un Natale diverso dagli altri, poiché siete preoccupati per qualcuno o qualcosa.

Gemelli

Il Natale inizia con la Luna nel vostro segno, ma attenzione allo stress da tenere sotto controllo. Nei prossimi giorni, ci saranno diverse opposizioni planetarie che non faranno piacere all’amore. Vivrete in maniera diversa questo giorno e non dovete lasciarvi prendere da inutili malinconie.

Cancro

Il giorno di Natale sarà intrigante con Venere favorevole. Sarà un momento di riflessione per tutto quanto. Non mancheranno le buone intuizioni il 26 dicembre. L’amore tornerà protagonista l’ultimo periodo dell’anno.

Leone

La giornata di Natale sarà piena di sorprese in amore. Non dovete sottovalutare le nuove proposte. Venere tornerà attiva dal 29 dicembre. Per quanto riguarda periodo finale dell’anno, dovete mettere in ordine dei conti lasciati in sospeso.

Vergine

A Natale mancherà un po’ di serenità, ma non dovete pensare ai problemi legati al lavoro, perché alcuni di voi potranno ripartire da nuovi presupposti. Nell’ultimo dell’anno, ci sarà molta più riflessione che ricreazione. Almeno il prossimo anno porterà giustizia.

Bilancia

La Luna sarà favorevole e ci saranno incontri intriganti il giorno di Natale. Nel prossimo anno, risolverete un contenzioso rimasto aperto. Dovrete essere prudenti con molti segni, mentre nell’ultimo dell’anno potrete mettere in chiaro dei dubbi in amore.

Scorpione

Un Natale davvero sereno, ma il giorno dopo dovrete far scivolare di dosso le provocazioni. Gli ultimi giorni dell’anno vedranno chi è nato sotto questo segno affrontare nuove sfide professionali.

Sagittario

In amore, non dovete alimentare contrasti, soprattutto nei giorni di festa. Il Natale va vissuto in maniera tranquilla, per poi scatenarsi durante il Capodanno. Nell’ultimo periodo dell’anno, sarete molto forti per quanto riguarda l’amore.

Capricorno

Riceverete il regalo tanto desiderato dalla persona che amate, e i cambiamenti che stravolgeranno la vostra vita saranno favorevoli. A Natale passate del tempo con i vostri familiari perché hanno bisogno di voi, soprattutto se lavorate lontano da loro.

Acquario

Questo Natale è il momento di fare un bilancio. Si conclude un periodo altalenante. Nonostante le festività, non riuscirete a stare fermi, e gli astri ne sono testimoni. Progetti in vista per voi. Siate pronti a tagliare i ponti con situazioni che provocano fastidio fisico. Nel prossimo anno, potrete valutare come un periodo di grande recupero, soprattutto da giugno in poi.

Pesci

Durante le festività, continuerete a sentirvi stimolati. Dopo il 29, ci saranno nuovi stimoli. Sarete liberi di amare, ma anche di chiudere un rapporto che non vale. Nel lavoro, potrete fare progetti importanti per il futuro. Tuttavia, tenete sotto controllo le spese. Un accordo o un contratto potrebbero essere rinnovati nella seconda parte del prossimo anno.