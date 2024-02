Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 febbraio 2024: le previsioni segno per segno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Per alcuni il quadro astrale non è molto positivo, c’è chi potrebbe farsi prendere dalla nostalgia o essere più nervoso del solito. Ma c’è anche chi potrà sfruttare il fine settimana a proprio vantaggio. Ecco le nuove previsioni di Paolo Fox contenute nell’oroscopo del 27 febbraio.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, la Luna sarà in aspetto contrario oggi e domani. Nelle prossime 48 ore potrebbero riaffiorare tensioni che pensavate di aver superato o piccoli problemi fisici. Siate prudenti. Da giovedì ritroverete la vostra forma migliore.

Toro

Da oggi dovreste stare alla larga dalle tensioni sentimentali, soprattutto se avete recentemente attraversato una piccola crisi. Venere è dissonante, quindi è meglio essere prudenti almeno fino al 10 marzo.

Gemelli

Oggi la Luna è in Bilancia e Venere in Acquario. Questi due segni femminili sono ben assortiti e sarà una giornata emozionante in amore. Una giornata ideale per risanare un rapporto in crisi.

Cancro

Periodo molto interessante per nuovi progetti di lavoro, contratti ed esperimenti. Se state per firmare un contratto importante, procedete con cautela. La Luna in opposizione potrebbe causare qualche intoppo e ritardo.

Leone

Da oggi le stelle potrebbero portare notizie che dovrete imparare a gestire con intelligenza e maturità. Dopo le piccole vittorie ottenute di recente, nuovi obiettivi vi attendono.

Vergine

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, anche se la Luna non è più nel vostro segno, potete contare sui buoni Giove, Marte e Venere per portare avanti i vostri progetti. Questo periodo è particolarmente promettente per pianificare un nuovo futuro.

Bilancia

Oggi è un’ottima giornata per ricucire i rapporti e guarire le ferite d’amore. La Luna entra nel vostro segno e vi rimane fino a mercoledì, mentre Venere è in ottimo aspetto.

Scorpione

Oggi è una buona giornata per posare l’ascia e lavorare per ristabilire la pace intorno a voi, soprattutto nelle questioni personali o sentimentali. Non è una giornata adatta ai conflitti o alla competizione.

Sagittario

Se siete rimasti da soli per un po’ di tempo, questi giorni sono un buon momento per guardarsi intorno e conoscere nuove persone. Con l’avvicinarsi della primavera, aumenterà la voglia di uscire dal guscio e di partecipare a qualche nuova iniziativa. Da quanto tempo non provate a fare qualcosa di nuovo?

Capricorno

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 27 febbraio, fino alla fine dell’estate, le stelle vi invitano a intraprendere qualsiasi nuovo progetto vogliate iniziare. Nelle prossime settimane agite con fiducia e determinazione.

Acquario

La presenza di Marte e Venere nel vostro segno significa che avete una marcia in più dal punto di vista emotivo, e non solo. Il desiderio di sconvolgere il vostro equilibrio abituale, di mettere tutto a soqquadro e ricominciare da zero, diventa sempre più forte. Il segreto è agire con saggezza e precisione.

Pesci

Se avete progetti o contratti in sospeso, nei prossimi giorni, a partire da oggi, potrebbero arrivare buone notizie. Se vi accorgete di qualcuno che non vuole più essere ai vostri ordini, potreste decidere di cacciarlo dalla vostra vita.