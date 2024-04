Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 aprile 2024: le previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta per oggi, 28 aprile 2024, secondo le stelle? Lo scopriamo con l’oroscopo di oggi di Paolo Fox. Ecco le previsioni e le anticipazioni del famoso astrologo per amore, fortuna, lavoro, salute.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi dovrete affrontare la Luna in aspetto ostile. Qualcuno potrebbe sentirsi ancora stressato nei prossimi giorni. Tuttavia, dovreste cercare di risolvere al più presto tutti i conflitti aperti.

Toro

Oggi sarà una giornata molto promettente. Avrete la vostra rivincita prima di quanto avreste potuto immaginare e maggio sarà un mese molto importante per ristabilire la vostra vita sentimentale, grazie al transito di Venere.

Gemelli

Lasciatevi scivolare addosso le cose e se un affare salta, non vivetelo come un dramma. Quando le porte si chiudono, le porte si aprono; Giove porterà buone notizie e gustose opportunità a partire da giugno.

Cancro

Oggi sarà una giornata tranquilla con la Luna in opposizione. Siete abituati agli alti e bassi, ma dopo qualche ora sarà meglio riportare le discussioni importanti alla settimana successiva.

Leone

Oggi sarà una giornata molto interessante. Potrete trarne qualche beneficio, ma soprattutto avrete un’idea più chiara del vostro futuro. Se siete ancora sotto pressione, è perché molte persone si aspettano grandi cose da voi.

Vergine

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox, oggi la Luna tornerà a splendere e vi sentirete meglio. Avrete voglia di liberarvi da tante preoccupazioni che vi tolgono la serenità. Questa domenica trascorrete del tempo con le persone care.

Bilancia

Qualcuno sarà stufo delle critiche e delle valutazioni degli altri. Altri saranno in ansia per un nuovo progetto in arrivo. Alla fine tutto andrà a posto; fino a giugno le stelle vi invitano a rivedere i vostri contratti professionali e le relazioni interpersonali. Deciderete di rivedere solo le situazioni veramente buone.

Scorpione

Oggi la Luna è amica. Se dovete sostenere un esame o fare una scelta importante, potete aspettarvi buone stelle fino a metà mese. In amore dovrete essere più cauti.

Sagittario

Avete appena subito una grossa delusione, una perdita o un piccolo errore sul lavoro. In questa giornata smettete di essere pratici e concentratevi sull’amore e sulle nuove amicizie.

Capricorno

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi 28 aprile la Luna è nel vostro segno. Naturalmente questa è anche una giornata di tensione, in cui dovrete lottare per risolvere i problemi causati dagli altri. Più passano i giorni, più diventerete forti. Sarete benedetti da nuovi incontri.

Acquario

Questa settimana si concluderà con una nota positiva. Sarete pieni di energia e creatività. Riscoprirete gradualmente la voglia di mettervi in gioco e il vostro entusiasmo per il futuro crescerà. Siate cauti nella vostra vita sentimentale. Pensateci due volte prima di prendere un impegno importante.

Pesci

Vi libererete finalmente dalla quadratura lunare e inizierete a ritrovare la positività che vi è mancata negli ultimi giorni Maggio sarà un mese importante per il lavoro e le relazioni. Nuove opportunità sono all’orizzonte.