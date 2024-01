Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 gennaio 2024: le previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta per oggi, 28 gennaio 2024, secondo le stelle? Lo scopriamo con l’oroscopo di oggi di Paolo Fox. Ecco le previsioni e le anticipazioni del famoso astrologo per amore, fortuna, lavoro, salute.

Ariete

É giunto il momento di fermarsi, fare mente locale e pianificare le prossime mosse, nonché capire quali sono le decisioni da prendere: qualcuno potrebbe doversi adattare a stelle nervose e fronteggiare qualche ostacolo di troppo… proprio per questo è fondamentale avere la mente lucida e non agire di impulso, rischiereste di peggiorare le cose e di mettervi in una posizione scomoda.

Toro

C’è poco tempo per pianificare il futuro, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, e dovete mettervelo bene in testa: non avete più granché modo di temporeggiare, andate decisi su una cosa e portatela avanti. Anzi, il consiglio è di sbrigarsi perché dalla seconda metà di febbraio il cielo potrebbe provocarvi uno stop forzato, qualche difficoltà economica o altri problemi. Rimanete lucidi e continuate per la vostra strada!

Gemelli

Giornata da prendere con le pinze per i nati sotto questo segno, la prima cosa da evitare è provocare qualcuno perché le cose potrebbero seriamente degenerare! Mantenete un profilo basso e se farete attenzione a tutto, comprese le parole e i modi in cui vi esprimete, ne uscirete al meglio. In ogni caso aspettatevi qualche tensione ma non abbiate paura, avete gli strumenti per superare la tempesta e continuare a concentrarvi sui vostri obiettivi.

Cancro

Ore complicate anche per voi ma non andate in paranoia, le stelle non sono particolarmente favorevoli e siete alle prese con qualche transito passeggero, Già a marzo le cose cambieranno e potrete contare sui favori di Marte e Giove, non avrete davvero nulla da temere e sentirete crescere una grande carica in voi! Nel frattempo però non arrabbiatevi se le cose non vanno esattamente come vorreste… ci arriverete in maniera graduale!

Leone

Sentite il bisogno impellente di chiarire una questione con una persona, c’è stata un po’ di maretta ultimamente e non vi piace lasciare le cose in sospeso. É tempo di assecondare le emozioni, seppur contrastanti, senza reprimerle per fare un piacere agli altri! Mettetevi al primo posto nella vostra vita, anche perché da qualche giorno siete in calo di energie… qualcuno è addirittura preoccupato per la sua condizione psico-fisica, forse servirebbe una visita medica.

Vergine

É tempo di dar spazio ai sentimenti, ultimamente un po’ trascurati a causa di questioni lavorative o personali. Venere è in aspetto favorevole e lo sarà per diverse settimane, dunque aprite il vostro cuore e non perdete occasioni di frequentare gente e trascorrere del tempo con il partner. Non si escludono incontri emozionanti soprattutto per i single, sarà però importante adottare l’atteggiamento giusto e non rinunciare all’amore a priori.

Bilancia

Vi state trascinando difficoltà fisiche e tensioni da troppo tempo, dovete fare qualcosa per superare questo momento e recuperare un po’ di serenità! Cercate di stare alla larga dalle situazioni che vi agitano, vi innervosiscono e vi snervano perché siete arrivati al limite e ne avete abbastanza! Circondatevi di situazioni stimolanti nonché di persone interessanti e positive, il vostro umore ne gioverà presto e vi permetterà di affrontare le sfide con più tranquillità!

Scorpione

É un momento scottante per la vita sentimentale, soprattutto se da giorni non riuscite a recuperare la serenità. Se non trovate via d’uscita, e intravedete lo spettro della disperazione, potreste decidere addirittura di mettere seriamente in discussione una storia o addirittura chiuderla. Sicuri però che sia la scelta giusta? Non sarebbe meglio prendersi un po’ di tempo o affrontare la questione con il diretto interessato per capire come ricucire?

Sagittario

Avrai facilmente un calo fisico: cerca di non infilarti in situazioni troppo stressanti. In questa giornata di festa farai bene a non strafare e rimandare gli impegni urgenti e gravosi alla settimana successiva.

Capricorno

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi sarà l’ennesima giornata valida in un periodo molto fortunato per te. In questi giorni sarai invitato a prendere decisioni coraggiose e importanti, nel lavoro, ma anche in amore.

Acquario

Siete un po’ pensierosi a causa di questioni di soldi. Tra oggi e domani potresti avere qualche pensiero in più se pensi alla tua situazione economica. Tu non sei proprio un maestro nell’arte del risparmio e se non sei aiutato, rischi di spendere di più di quanto potresti.

Pesci

Buona giornata per voi, ore importanti per far crescere una storia ancora giovane, coltivare un’amicizia o dedicarsi a qualcuno che vi interessa. Chi è solo e confuso da tempo dovrebbe trovare finalmente il coraggio di fare nuove conoscenze, aprire il suo cuore e mettersi alle spalle ansie e preoccupazioni. É vero che tutto ciò può risultare più difficile per chi si è separato (o lasciato) da poco ma bisogna trovare la forza di ricominciare, i pianeti vi aiuteranno!