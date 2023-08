Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 agosto 2023: le previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta per oggi, 29 agosto 2023, secondo le stelle? Lo scopriamo con l’oroscopo del giorno di Paolo Fox. Ecco le previsioni e le anticipazioni del famoso astrologo per amore, fortuna, lavoro, salute.

Ariete

In questa giornata hai la Luna favorevole e mi auguro che tu abbia tanta voglia di fare e ti senta meglio. In un periodo del genere è normale sentirsi pronti ad amare. Sei forte e coraggioso, nasci nella stagione che segue l’inverno. Ecco perché anche se hai vissuto una fase di fermo ora sei pronto a ripartire, e in questi giorni potresti convincere gli altri a fare qualcosa di innovativo. Per quanto riguarda il lavoro e le questioni legali e finanziarie, attenzione alle critiche degli invidiosi. Per fortuna hai le spalle larghe!

Toro

Entro fine settembre puoi programmare un evento, fare qualcosa di bello e costruire qualcosa di importante. Per te mettere in ordine carte e questioni di lavoro è una necessita così come sbloccare contenziosi di tipo economico. C’è da dire che dal punto di vista finanziario questa non è una situazione tranquilla, ma vedrai che si risolveranno alcuni dubbi a settembre. Se il tuo cuore è solo vorresti vivere un’esperienza nuova. Le storie di vecchia data sono da tempo sottoposte a una verifica importante.

Gemelli

C’è una buona posizione della Luna e di Marte che permette di rimettersi in gioco, ma anche una bella emotività e dose di ironia che non guasta mai. Sei tra i segni che sembrano più impazienti di arrivare alla conclusione di certi progetti, tuttavia se vedi che alcune cose non vanno, conviene aspettare tempi migliori prima di fare una scelta. Sole e Mercurio dissonanti portano provocazioni, discussioni con capi o persone che possono influire sul tuo futuro non solo dal punto di vista lavorativo. Calma e sangue freddo.

Cancro

Hai bisogno di tranquillità. Dalla fine di questo mese e con gli inizi di settembre, si parlerà di lavoro: devi ripristinare e sistemare tutta la situazione professionale, dovrai capire come agire entro il 10 del prossimo mese, i tempi stringono. Ed è probabile che tu abbia in mente scelte importanti; purtroppo aspetti risposte che non sono arrivate. In amore non trovo grandi novità e quindi o stai vivendo una relazione in stallo o in questi giorni vivi alla giornata.

Leone

Come ho spiegato negli ultimi giorni, sei tra i segni più forti nelle relazioni. Questo vuol dire che se ricevi un attacco saprai rispondere a tono; molte le persone che rispondono alle tue richieste e che in qualche modo ti stanno attorno, anche se probabilmente non potrai fidarti di tutti. Venere nel segno porta emozioni sincere, molti saranno attratti dal tuo fascino. Questo resta un oroscopo impegnativo per le questioni di lavoro, Giove dissonante consiglia di non azzardare, c’è chi ha già cambiato programma o riferimenti, bisogna organizzare un autunno di sforzi.

Vergine

Sei preso da troppe cose; è utile ricordare che arriverà un autunno che permetterà di fare delle scelte importanti nell’ambito del lavoro, nasceranno situazioni diverse rispetto al passato. Tu stesso potresti decidere di rinunciare a qualcosa e favorire altro. Nei prossimi mesi ci sarà un riscatto ma sarai messo alla prova, e proprio in questi giorni sembra che tu sia particolarmente impegnato nella soluzione di un problema. Consiglio i cuori solitari di non abbandonare l’amore, da ottobre Venere nel segno regalerà emozioni sincere.

Bilancia

Hai Marte nel segno e questo rappresenta una grande volontà di azione, un bel recupero rispetto al passato. Tra l’altro, devo dire che con questi ottimi pianeti, l’amore può essere più vicino. Devi risolvere alcuni problemi di lavoro. Tra marzo e maggio qualche accordo è saltato, ma i professionisti e commercianti hanno il desiderio di ampliare le proprie attività. Sia pure con i limiti che impone il periodo attuale, si può pensare a una fase di rinascita anche per i sentimenti.

Scorpione

In questi giorni sei stanco, ma è possibile vivere comunque qualche bella opportunità in vista del futuro. Certo, molto dipende anche dalle relazioni che stai avendo, perché se al tuo fianco c’è la persona giusta, la persona che ti sorregge nelle tue azioni, sarà ancora più facile riuscire. Tuttavia, questa giornata nasce con la Luna dissonante, e il consiglio è quello di programmare tutto senza strafare. Se il nervosismo si riversa in amore sono guai. Possibilità di lavorare in altri ambienti o aziende, anche se solo part-time; il lavoro pur se in certi casi frammentario, alla fine sarà di successo.

Sagittario

Da qualche tempo la tua vita è cambiata, hai dovuto affrontare diverse trasformazioni, adattarti a nuove situazioni che hanno riguardato il lavoro. Ora hai bisogno di chiarezza e tranquillità. Tanto è successo negli ultimi due mesi, in generale sembra che tu debba lottare per avere cose di cui invece avresti diritto. Tutto questo porta agitazione e nervosismo che non va riversato in amore. Per i single interessanti i nuovi incontri. Venere da giugno è favorevole: può indicare la volontà, per chi è convinto di un amore, di convivere o sposarsi.

Capricorno

Ci sono grandi emozioni in questo periodo, la sensazione più bella è quella di avere raggiunto un traguardo. Quelli che si sono preparati nel migliore dei modi per affrontare un lavoro o un impegno, ora hanno tante cose da fare. Se hai un progetto in mente, vuoi che gli altri ti seguano, e qui può esserci un problema. Seleziona bene le persone che ti possono essere di aiuto ed evita contatti con i perditempo. I sentimenti sono messi in secondo piano perché hai troppi impegni, spese per ristrutturazioni, casa o ufficio. Questo resta un anno, assieme al prossimo, favorevole per chi vuole emergere. Sei talmente preso dal lavoro e dal recupero dell’attività che non pensi all’amore, non mettere i sentimenti in secondo piano.

Acquario

L’agitazione c’è, inutile nasconderlo, e oggi con la Luna nel segno raddoppia la tensione. Attenzione nei rapporti con gli altri e in amore. Le storie fuori dalle regole, troppo originali o particolari non funzionano più di tanto. Se vivi un legame da tempo è probabile che tu abbia bisogno di rinnovarlo. La ricerca di libertà, di occasioni originali, non deve farti perdere di vista quello che hai conquistato dopo anni di sacrifici. Insomma, non lasciare il certo per l’incerto. Forse stai semplicemente guadagnando tempo: sei distratto, attenzione alle parole di troppo. Non sempre la sincerità è premiata.

Pesci

C’è tensione nell’aria, ti chiedi come andrà un progetto che partirà da settembre. È normale con Sole e Mercurio in opposizione porsi dubbi. Ti troverai a discutere spesso su quello che c’è da fare e impostare, in particolare se lavori con soci o collaboratori; preparati a un braccio di ferro, contenziosi aperti su come sviluppare idee. L’umore resta alto, così se devi fare una scelta di lavoro sarai supportato da buone emozioni. Il mese si chiuderà con la Luna nel tuo segno, una buona indicazione per seguire una tua ispirazione o una valida intuizione.