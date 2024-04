Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 aprile 2024: le previsioni segno per segno

Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete

La Luna è favorevole e se hai qualcuno già nel tuo cuore le cose andranno nel verso giusto. Sul lavoro ci saranno nuove proposte.

Toro

Le questioni lavorative e finanziarie vanno seguite con molta attenzione. L’aspetto amoroso non è un problema, siete in un buon momento.

Gemelli

Alcuni legami familiari potrebbero avere qualche problema a causa della Luna. Anche sul lavoro non è la giornata adatta per strafare.

Cancro

La situazione astrologica è molto interessante per l’amore, è il caso di guardarsi intorno. Sul lavoro potresti avere difficoltà a trovare gli accordi giusti.

Leone

E’ una giornata molto positiva per l’amore, grazie alla Luna che non vi crea più problemi. Sul lavoro, invece, potresti faticare un po’ prima di arrivare alle giuste conclusioni.

Vergine

Per ora ti converrebbe evitare discussioni in famiglia o in amore, non ne usciresti vincitore. Sul lavoro, la situazione astrologica migliora e ti porta nuove opportunità.

Bilancia

La situazione amorosa è favorita da una Luna che vi aiuta molto. Sul lavoro, potreste iniziare delle buone collaborazioni con persone inaspettate.

Scorpione

E’ probabile che in un momento così difficile tu abbia bisogno della vicinanza di chi ami. Anche sul lavoro, infatti, ci sono delle tensioni da risolvere.

Sagittario

Oggi la Luna è nel tuo segno e Marte non è più un problema. Un nuovo amore è alle porte e il lavoro non potrebbe andare meglio.

Capricorno

La situazione amorosa è molto interessante, puntate su nuovi incontri e non chiudetevi. Sul lavoro dovrete prestare attenzione alle nuove proposte.

Acquario

Cari acquario, questa giornata vi vede un po' riflessivi e pensierosi. Non cadete nel vortice dei pensieri negativi ma cercate di affrontare i problemi.

Pesci

Cari pesci, finalmente riuscirete a sentirvi più leggeri e spensierati. Ottimo momento per stabilizzare un amore e anche per ottenere di più sul lavoro.