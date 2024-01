Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 gennaio 2024: le previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta per oggi, 29 gennaio 2024, secondo le stelle? Lo scopriamo con l’oroscopo di oggi di Paolo Fox. Ecco le previsioni e le anticipazioni del famoso astrologo per amore, fortuna, lavoro, salute.

Ariete

State vivendo una giornata importante, caratterizzata da un grande coraggio che vi aiuterà molto. Se siete in bilico tra due storie, è arrivato il momento di prendere una decisione importante. Dovrete fare una scelta. Valutate bene pro e contro.

Toro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi durante questa giornata dovrete cercare di risolvere un piccolo problema personale nato da poco. Non preoccupatevi se vi sentite particolarmente stanchi sia a livello fisico sia mentale. Avrete la possibilità di recuperare molto presto.

Gemelli

Il vostro si sta rivelando un inizio settimana interessante, ma vivete comunque forti dubbi in particolare se avete un’attività in proprio. Dovete continuare a credere in voi stessi e nelle vostre idee che vi daranno grandi soddisfazioni in futuro. Coraggio!

Cancro

Nel corso delle prossime ore di questa giornata molti di voi saranno chiamati a rispondere delle proprie azioni in ambito lavorativo. Non necessariamente sarete rimproverati… Testa alta. Non avete nulla da temere o di cui vergognarvi.

Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi sarà un giorno positivo per i nati sotto questo segno. Apritevi ad una persona che pensate sia il vostro punto di riferimento, favorevoli saranno anche i prossimi giorni. Siate fiduciosi.

Vergine

Cari Vergine, alcuni di voi stanno avendo delle difficoltà importanti a livello fisico, vi sentite stressati e sotto pressione. Cercate di rilassarvi e se è possibile fate un viaggio, qualcosa che vi distragga e rilassi. Attenzioni alle discussioni, cercate di evitare quelle inutili. A che pro creare un litigio?

Bilancia

Cari Bilancia, il mese di febbraio che sta per iniziare sarà importante per capire in quale direzione si sta andando, sia nel lavoro sia in amore. Questo è un momento dove ci sono tanti dubbi, perplessità e qualche tensione… Cercate di fare mente locale e trarre delle conclusioni. Senza fretta.

Scorpione

Siate meno critici e permalosi altrimenti potreste rovinare rapporti sentimentali o di amicizia. Se dovete fare qualche critica, cercate di trattenervi ancora un po’ altrimenti si potrebbe rovinare anche una storica amicizia. Attenzione! Mordetevi la lingua se necessario.

Sagittario

Spesso riuscite a non fallire i vostri obiettivi. Siete chirurgici nel centrare e conquistare ciò che volete. Pur non avendo conoscenza in tutti i campi, vi buttate senza timori. Siate presenti e agite sempre in prima persona. Insomma, mettete in mostra il vostro coraggio!

Capricorno

Se amate veramente la famiglia, non trascuratela per il lavoro, trovate il tempo di stare con il vostro partner e i vostri figli anche organizzando una gita fuori porta… Attenzione però all’economia: dovete rientrare di alcune spese pazze fatte di recente. Avete esagerato e ora il portafogli piange.

Acquario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi la cosa più importante che dovete fare ora è ritrovare una buona energia psicofisica… Gli ultimi tempi sono stati un po’ pesanti e stancanti. State tranquilli, presto la situazione cambierà in meglio. Ma almeno siate fiduciosi…

Pesci

Giornata interessante ma stancante. Molto stancante. Tutto in linea con gli ultimi giorni… Svolta in arrivo, soprattutto per chi si è lasciato o ha vissuto una forte crisi d’amore nel mese di gennaio. Febbraio sarà migliore.