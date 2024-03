Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 marzo 2024: le previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta per oggi, 3 marzo 2024, secondo le stelle? Lo scopriamo con l’oroscopo di oggi di Paolo Fox. Ecco le previsioni e le anticipazioni del famoso astrologo per amore, fortuna, lavoro, salute.

Ariete

Oggi sarete colti da improvvisi momenti di agitazione, non legati al presente ma a un malessere del mese scorso. Febbraio vi ha messo alla prova con imprevisti e malori persistenti. La soluzione è prendervi cura del vostro corpo per recuperare la forma.

Toro

È tempo di cambiare comportamento, passando da un atteggiamento difensivo a uno più deciso e volitivo. Ci sono ancora questioni controverse in amore? Imponete le vostre motivazioni con grinta e fate luce su ogni crepa del vostro rapporto.

Gemelli

Non mollate in amore, anche se la relazione scricchiola. La tenacia vi aiuterà a superare le burrasche che Venere e Marte in Pesci potrebbero portare. Saranno solo nuvoloni passeggeri.

Cancro

Siete sottoposti a una tensione che faticate a decifrare. Cercate di governarla e non lasciatevi sopraffare da inutili timori. Nei momenti di sconforto, ricordate che marzo sarà un mese significativo per superare le difficoltà professionali e ottenere risposte definitive.

Leone

Sarete molto assorbiti dal lavoro e dai vostri progetti, proiettati nel futuro professionale. State trascurando i sentimenti? Anche se la vostra relazione va bene, ora non è in primo piano.

Vergine

Aumenterà il desiderio di stare per conto vostro, lontano dal chiasso. Le chiacchiere altrui amplificheranno la tensione nata da pensieri negativi e dubbi personali. La domenica ideale sarà in pantofole e tranquillità.

Bilancia

Da alcune settimane state tirando fuori un temperamento che molti non conoscevano. Non volete più assecondare capricci e pretese altrui, specie se irrispettose. Farsi valere è giusto, ma cercate di farlo con decisione e misura, evitando litigi.

Scorpione

La vostra situazione lavorativa può migliorare, grazie a Mercurio in Pesci e alla Luna nel vostro cielo. Purtroppo, nella vita privata prevarrà ancora caos e nervosismo. Resistete fino all’11 marzo, quando Venere vi darà manforte. Nel frattempo, evitate litigi in famiglia.

Sagittario

Dopo pranzo, la Luna nel vostro segno vi invoglierà ad agire con entusiasmo e a rimettervi in moto. Si può ripartire alla grande in vista della primavera, una stagione che potrebbe riservarvi molte soddisfazioni.

Capricorno

Dovreste fermarvi per valutare con attenzione i pro e i contro nei progetti di lavoro. Marzo, aprile e maggio saranno tre mesi importanti per la vostra professione, ma è fondamentale avere le idee chiare.

Acquario

Oggi, 3 marzo, vi aspetta una giornata di relax per ricaricare le pile. In questi giorni oscillate fra entusiasmo per i cambiamenti in arrivo e dubbi di non farcela. Trovare un equilibrio non è sempre facile.

Pesci

Oggi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, dovrete avere molta prudenza in amore, perché la Luna in quadratura potrebbe convincervi a recriminare qualcosa al partner. Prudenza tripla se frequentate un Ariete, una Vergine o un Leone.