Oroscopo Paolo Fox di oggi 31 marzo 2024: le previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta per oggi, Pasqua 2024, secondo le stelle? Lo scopriamo con l’oroscopo di oggi di Paolo Fox. Ecco le previsioni e le anticipazioni del famoso astrologo per amore, fortuna, lavoro, salute.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi la vostra voglia di riscatto crescerà a dismisura, grazie ai tanti pianeti che transiteranno nel vostro cielo da qui ad aprile. Non sprecate la giornata a rivangare vecchie questioni del passato.

Toro

Oggi approfitterete di una giornata tranquilla per dedicare un po’ di tempo a rivedere tutto ciò che avete iniziato finora. Avete trascurato qualcosa? I più favorevoli al Toro saranno coloro che non opporranno resistenza ai cambiamenti che saranno in atto nei prossimi mesi.

Gemelli

Pasqua nasce opposta alla Luna: è probabile che viviate piccole tensioni in amore e in famiglia. Queste settimane sono mutevoli e senza riferimenti. Saturno dissonante incoraggia una revisione completa della vostra vita: dovete imparare a fare meno ma meglio.

Cancro

La vostra vita è rivoluzionaria da ogni punto di vista, ma non dovete farvi spaventare, nemmeno dalle disposizioni. Siete benedetti da stelle molto buone in questi due anni, ma non siete esenti da piccoli inconvenienti. Ad esempio, la dissonanza di Mercurio potrebbe ritardare un contratto o un progetto.

Leone

Fate uno sforzo per ritrovare la vostra serenità ora che Marte non è più ostile. Dovete riprendervi da una serie di tensioni e difficoltà causate da Giove in quadrilatero. Qualcuno deve affrontare problemi familiari, qualcuno deve occuparsi di questioni di denaro; dai primi giorni di aprile l’amore tornerà a crescere.

Vergine

Nonostante la Pasqua, potreste avere difficoltà a frenare la vostra mente, preoccupazioni di natura pratica, come prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi. Giove in aspetto armonico può prenotare per voi nuove opportunità che sembrano allettanti, ma valutate sempre con attenzione se lasciare una cosa sicura per una incerta.

Bilancia

Cercate di mantenere la calma, anche se qualche dubbio potrebbe riaffiorare. Presto spariranno e potrete schiarirvi le idee; dato che Giove sarà attivo da giugno in poi, dovreste evitare di intraprendere una strada insensibile e poco convincente fino ad allora.

Scorpione

Oggi sarà una giornata molto interessante. Entro lunedì prossimo potreste ricevere la risposta che aspettavate da tempo. Dopo un periodo di stallo, cresce la voglia di ricominciare e rimettersi in gioco; dovete approfittare di Venere favorevole fino ai primi giorni di aprile e privilegiare l’amore, i sentimenti.

Sagittario

Vi aspetta una Pasqua molto speciale, con Sole e Mercurio in buon aspetto e la Luna attiva nel vostro segno. L’amore ha bisogno di maggiori certezze in questo periodo. Pesci e Gemelli hanno bisogno di assoluta attenzione. Meglio evitare scelte e azioni affrettate fino al 5 aprile, quando Venere tornerà a farsi sentire.

Capricorno

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, grazie a Venere e Marte favorevoli, è possibile ritrovare le emozioni e ripristinare un rapporto di vecchia data. Le idee per il futuro non sono chiare e potreste non sapere dove andare. La dissonanza di Mercurio potrebbe causare ritardi, discussioni con i partner e spese impreviste.

Acquario

Le storie che iniziano ora potrebbero decollare dopo giugno. Dovreste approfittare di questa giornata di festa per fermarvi a riflettere su quella che potrebbe essere un’idea vincente per il futuro. L’amore potrebbe presto risvegliarsi. …… Non perdete tempo a inseguire una persona troppo problematica o irraggiungibile.

Pesci

La Luna oggi gira l’angolo: potrebbero nascere piccole tensioni e confusione in amore. Riceverete buone conferme sul lavoro. È meglio firmare il rinnovo di un contratto entro la fine di maggio invece di rimandarlo a giugno. La depressione potrebbe colpire nei prossimi giorni!