Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 settembre 2023: le previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta per oggi, 4 settembre 2023, secondo le stelle? Lo scopriamo con l’oroscopo del giorno di Paolo Fox. Ecco le previsioni e le anticipazioni del famoso astrologo per amore, fortuna, lavoro, salute.

Ariete

All’inizio di questa settimana sarete in grado di mantenere un solido equilibrio interiore e di affrontare piccoli ostacoli senza preoccuparvi troppo. Inoltre, la vostra situazione emotiva sembra molto solida al momento e siete in grado di ottenere ottime certezze. Siete piuttosto stressati e questo rappresenta sicuramente il vostro tallone d’Achille. Il vostro senso dell’avventura è sempre al massimo. Avete il desiderio di incontrare nuove persone, di allargare i vostri orizzonti e di saperne di più.

Toro

Grazie a questo cielo, da qualche giorno la fortuna vi assiste. È un buon momento per iniziare un nuovo progetto o per correre qualche rischio finanziario. Purtroppo la fortuna della salute non è così buona come potrebbe essere. Non lasciate i problemi incustoditi e rivolgetevi a un medico per un controllo.

Gemelli

In questo periodo dell’anno avete un meraviglioso equilibrio interiore che vi permette di resistere a tutto. Avete la capacità di adattarvi a situazioni in bilico che richiedono un po’ di pazienza. La fortuna può esservi di grande aiuto, soprattutto nelle questioni finanziarie. Potrebbero esserci alcuni piccoli ostacoli da superare in termini di salute.

Cancro

Secondo l’oroscopo di oggi, all’inizio della settimana ci saranno molti problemi emotivi. Potrebbero esserci malintesi e non tutto potrebbe andare bene. Potrete trovare la vostra strada in acque turbolente, che sarà la vostra arma più grande all’inizio di settembre. Le vostre finanze sono stabili, ma dovrete gestire il vostro denaro con più attenzione, evitando spese inutili.

Leone

Dal punto di vista emotivo, l’inizio di questa settimana non sarà facile per i nati sotto il segno del Leone. Soprattutto se non andate d’accordo con il vostro partner da molto tempo, potreste aver bisogno di fermarvi a riflettere un po’. Potreste soffrire un po’ all’inizio della settimana, ma si tratterà di un problema minore che si risolverà in breve tempo. La vostra creatività sarà al massimo e avrete successo nel lavoro.

Vergine

Questa settimana inizierà con uno stato d’animo sgradevole o un malinteso, soprattutto in amore. Siate diplomatici per evitare conflitti con il partner; la vostra energia e la vostra saggezza saranno la vostra forza all’inizio di settembre. Liberatevi una volta per tutte da vecchi schemi e guardate fiduciosi all’ignoto. Mantenete vivo il ricordo di conoscenze di vecchia data ma, nel contempo, rivolgete lo sguardo al futuro.

Bilancia

La compatibilità con gli altri sembra essere al massimo in questo momento. Sfruttate questo periodo di socializzazione per ampliare la vostra cerchia di amici e conoscere nuove persone; le vostre capacità di comunicazione non saranno al massimo all’inizio di settembre. Potreste evitare di fare commenti che potrebbero ferire i sentimenti di colleghi o superiori. Cercate di usare le vostre capacità diplomatiche.

Scorpione

La fortuna è dalla vostra parte. All’inizio di settembre, il cielo sembra favorire il vostro segno. Siate più intraprendenti e cogliete l’occasione per investire in nuovi progetti o fare qualcosa di nuovo per aumentare le vostre entrate. Nel frattempo, la vostra vita sentimentale potrebbe essere un po’ problematica a causa di piccole divergenze tra voi e il vostro partner. Se siete single, nuove persone faranno il loro ingresso nella vostra vita.

Sagittario

Siete molto energici e positivi, il che vi aiuterà ad affrontare i momenti complessi che potrebbero presentarsi durante la settimana. Potreste dover lavorare di più sulle vostre relazioni sociali, perché al momento siete piuttosto impazienti e non vi piacciono certi tipi di persone testarde e arroganti. Ci sono alti e bassi, soprattutto sul fronte sentimentale e potrebbero sorgere nuovi malintesi. Evitate di intraprendere relazioni parallele che potrebbero peggiorare la situazione.

Capricorno

La compatibilità con gli altri aumenta rapidamente, soprattutto nel mondo degli affari. Sfruttate questa opportunità per stringere nuove alleanze o concludere un affare molto vantaggioso. La carriera e le finanze possono essere un punto di forza per voi all’inizio di questa settimana, a patto che evitiate le spese inutili e gestite il vostro denaro con saggezza e attenzione. State vivendo un momento di serenità. I vostri incontri con gli altri sono caratterizzati da un sentimento di amicizia ed armonia.

Acquario

Dal punto di vista della comunicazione, l’Acquario si dimostra ancora un segno forte ed energico. La fortuna è dalla vostra parte, ma dovete prestare particolare attenzione alla gestione del denaro. Vi renderete conto che i rapporti interpersonali non possono essere pianificati a tavolino ma hanno uno sviluppo inaspettato. Anche se la vostra vita procede in modo abbastanza turbolento, dovreste cercare di mantenere la calma ed affrontare le situazioni critiche e le discussioni violente con serenità.

Pesci

All’inizio di questa settimana, potreste stringere una nuova alleanza o concludere un accordo finanziariamente molto vantaggioso. Tutto dipende dalla vostra intraprendenza: Il vostro equilibrio interno è molto solido a settembre. Sarete un ottimo consigliere per chi si trova in una situazione di crisi. Esercitate un po’ più di modestia nella vostra vita privata. Fareste bene a riconoscere che la vostra opinione non è il solo metro di misura per tutte le cose. Reagite con meno irruenza perché il partner potrebbe fraintendere alcune vostre dichiarazioni o considerarle più serie di quanto effettivamente siano. Evitate anche di fare commenti su tutto ciò che vi circonda e su tutti coloro che vi stanno accanto.