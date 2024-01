Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 gennaio 2024: le previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta per oggi, 7 gennaio 2024, secondo le stelle? Lo scopriamo con l’oroscopo di oggi di Paolo Fox. Ecco le previsioni e le anticipazioni del famoso astrologo per amore, fortuna, lavoro, salute.

Ariete

Ci sono questioni ancora in sospeso che vanno risolte con una certa urgenza. Non potete procrastinare o portare avanti alcune dinamiche che per voi sono deleterie. Meglio cercare un compromesso o eventualmente dare un taglio radicale ad una situazione che non vi sta più bene. Dovrete gettare adesso le basi per portare avanti un progetto di successo.

Toro

Dal punto di vista lavorativo siete molto stimolati e volete dimostrare anche a chi è scettico nei vostri confronti che siete persone valide e ambiziose. Se qualcuno vi ha fatto una promessa che non ha mantenuto sarete particolarmente risoluti nel chiederne conto e ragione. Siete stanchi di essere presi in giro da persone che parlano a vanvera e non dimostrano con fatti concreti di essere persone serie e affidabili. Potreste decidere di allontanare definitivamente chi non è all’altezza delle vostre attenzioni.

Gemelli

Questo è il momento giusto per riscoprire l’amore e ritrovare l’armonia nella coppia, soprattutto nelle storie di lunga data. Se è mancato ultimamente il rispetto reciproco, adesso è venuto il momento per fare ammenda e cercare di recuperare. Non è giusto andare avanti senza aver chiarito alcune questioni che sono rimaste in sospeso. Se una storia è ormai irrecuperabile, allora sarà meglio trarne le conseguenze per evitare di perdere ulteriore tempo.

Cancro

A volte esprimere le proprie emozioni è liberatorio e fa stare molto meglio. Secondo l’Oroscopo del giorno, se qualcuno ha tradito la vostra fiducia adesso è venuto il momento di farglielo capire in maniera concreta. Siete stanchi di avere a che fare con persone che si sono dimostrate poco serie nei vostri confronti. Ultimamente avete accumulato molta fatica e non sempre avete avuto la percezione che i vostri sforzi siano stati ben ripagati.

Leone

Adesso non ci sarà più Venere in opposizione a bloccare i vostri piani o i vostri progetti. In questo momento avete voglia di chiarire in amore e non avrete alcuna remora a dire ciò che pensate realmente. Avete il forte desiderio di realizzare qualcosa di importante in questo 2024 ma prima avrete bisogno di chiarire alcuni equivoci anche perché non amate vivere nell’ipocrisia. Se una persona vi ha deluso o non è stata leale, non vi farete alcun problema a mandarla a quel paese.

Vergine

Avvertirete la necessità di ritagliarvi i vostri spazi e di avere un po’ di libertà in più anche per ritrovare l’armonia con voi stessi. Da giorno 11 ritroverete il supporto di alcuni pianeti che vi aiuteranno a fare delle scelte importanti per il vostro futuro. L’appoggio di Marte e Giove vi aiuteranno a liberarvi da un peso che vi opprime ormai da troppo tempo. In questa fase l’amore rischia di scivolare in secondo piano, anche perchè siete molto impegnati a portare avanti quei progetti che vi stanno a cuore.

Bilancia

Con questa Venere in ottimo aspetto è normale che possa tornare la voglia di evadere, di progettare o di portare una ventata di novità nella vostra vita. Non volete più perdere tempo con situazioni o persone che cercano di limitare il vostro raggio d’azione. Adesso avete voglia di portare aria nuova nella vostra vita. Anche in amore, se avete accanto una persona che per voi rappresenta una palla al piede, potreste decidere di troncare definitivamente per iniziare una nuova vita.

Scorpione

Venere si troverà nel vostro segno zodiacale in questo fine settimana e vi indurrà ad un chiarimento in amore, soprattutto se ultimamente sono accadute situazioni poco chiare. Secondo l’Oroscopo del giorno, in questa fase della vostra vita sarà importante controllare e gestire con attenzione quelle situazioni legali e burocratiche che contengono molte insidie e che potrebbero rivelarsi per voi una vera incognita che pesa sul vostro futuro.

Sagittario

Questo è il momento di godersi la vita, anche perchè potrete beneficiare di stelle molto favorevoli che agevolano la comunicazione e la nascita di nuove relazioni. Non sarà di certo il caso di chiudersi all’interno del proprio guscio domestico. Meglio cercare di stare in mezzo agli altri e di conoscere persone nuove, anche per ritrovare la voglia di socializzare e di confrontarsi. E’ giunto il momento di ampliare i propri orizzonti e di liberare gli istinti repressi.

Capricorno

In questo fine settimana si prospetta una crescita importante sotto tanti punti di vista a livello personale. Questo è il momento giusto per un cambio di passo nella vostra vita personale. Adesso è il momento di imprimere una svolta alla vostra vita anche per evitare che il nuovo anno possa diventare la fotocopia di quello precedente. Se volete cambiare la vostra vita, dovrete abbandonare le vecchie abitudini e ampliare i vostri orizzonti.

Acquario

Quella di domani potrebbe essere una giornata molto impegnativa sotto tanti aspetti per gli amici dell’Acquario. Dovrete approfittare di questa giornata di festa per respirare un po’ e concedervi un po’ di sano relax. Rallentate un po’ i ritmi e concedetevi anche un po’ di tempo per fare una sana riflessione su ciò che volete fare in futuro. Senza una valida programmazione non sarete in grado di costruire nulla di importante in futuro.

Pesci

In questa domenica l’amore tornerà al centro della vostra vita. Grazie a queste stelle ci sarà modo di ritrovare anche la voglia e il desiderio di stare in mezzo agli altri. Secondo l’Oroscopo del giorno, la giornata di oggi sarà molto utile per ritrovare la connessione emotiva con la persona amata. Magari qualche slancio affettuoso potrebbe piacere al partner e potrebbe aiutare a rasserenare gli animi, soprattutto se ultimamente c’è stato qualche conflitto.