Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 agosto 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi lunedì 1 agosto 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Ci potrebbero essere delle grosse novità per quanto riguarda l’amore. Non perderti nei mille impegni lavorativi, cerca di goderti qualche giorno di vacanza.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Un periodo un po’ difficile di ansia e stress. Ma non avere paura di lasciarti andare, ci sono tante cose che si possono recuperare.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Un periodo buio della tua vita si sta allontanando sempre di più. Non dimenticarti di ciò che hai passato. Tieni a mente tutte le sensazioni che hai provato.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Potrebbero esserci mille novità da oggi. Cerca solo di guardare oltre le tue conoscenze e ricordati che vivi in un posto così meraviglioso che non puoi perderti.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Hai le carte in regola per farcela. In amore, buttati un po’ di più. Potresti stupirti nel conoscere persone che prima ignoravi del tutto.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Hai carisma ma a volte tendi a nasconderlo per paura di sbagliare. Non metterti da parte, inizia a credere in te stesso e vedrai che troverai la tua strada.