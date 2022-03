Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 Aprile 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi venerdì 1 aprile 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore si sta riaccendendo la passione, hai bisogno di una persona accanto e presto per qualcuno arriverà il colpo di fulmine. Sul lavoro, la tua vita sta per essere travolta. E stravolta da un cambiamento!

Oroscopo Paolo Fox Toro: Stagione importante per i sentimenti: c’è chi sta addirittura pensando a una convivenza o a un matrimonio. Sul lavoro, favoriti gli incontri e i contatti con persone importanti: datti da fare!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Oggi è il giorno giusto per i chiarimenti. Ma non solo. I single ne devono approfittare e fissare degli appuntamenti. Sul lavoro, non rimandare i colloqui, anche se hai un lavoro come dipendente!

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore hai voglia di divertirti, di essere felice e spensierato. Ma sono favoriti anche i legami duraturi. Sul lavoro, potrebbero esserci delle piccole difficoltà nell’ambito legale e amministrativo!

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore le storie che nascono ora hanno bisogno di essere valutate con calma perché i fraintendimenti sono dietro l’angolo. Sul lavoro, meglio non essere agitati e tenere lontano i problemi ‘familiari’.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Non puoi pensare sempre di essere sfortunato, ora in amore devi metterti in gioco. Sul lavoro, meglio riflettere, soprattutto se hai dei problemi economici!