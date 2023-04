Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 aprile 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox Ariete: per chi è single sono in arrivo delle opportunità, avventure e nuove conoscenze da vivere al momento. Buone notizie anche per le coppie consolidate perché riceveranno dei buoni influssi, nonostante ci sia qualche problema legato alla famiglia o riguardante la casa. Avrai qualche dubbio a causa di Marte che è in aspetto critico, fai attenzione a quelli del segno del Cancro. Sul lavoro ti sembra di fare molto e ottenere poco, ma sei tu che vuoi avere sempre tutto e in fretta. Non scoraggiarti! Per quanto riguarda la salute, questi giorni sono segnati da un po’ di pesantezza.

Oroscopo Paolo Fox Toro: in amore la prossima settimana ci sarà una svolta positiva, ma per il momento mantieni la calma. Hai avuto molto da fare e una discussione con un amico ti ha tolto un po’ di serenità. Sul lavoro, qualsiasi cosa abbia in mente di fare, questo inizio del mese non è dalla tua parte. Fai attenzione alla salute, chi soffre di malanni cronici non deve rimandare delle cure.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: dal giorno 11 ci saranno degli eventi positivi. Non perdere le speranze anche se l’amore ti sembra irraggiungibile! Sei molto nervoso a causa della Luna in opposizione. Sul lavoro devi far partire i tuoi progetti nella seconda parte del mese e nel giro di pochi giorni ci saranno delle ottime opportunità. Per la tua salute ti consigliamo di non affaticarti troppo.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: oggi hai l’opportunità di trovare l’amore o di coinvolgere la persona amata in qualcosa di particolare. Potrebbe esserci qualche tensione, ma del tutto passeggera. Cerca di superare una certa sfiducia. Sul lavoro potrebbe presentarsi qualche piccolo fastidio e qualcuno potrebbe metterti in una situazione scomoda. Per la tua salute ti consigliamo di non fare troppo tardi.

Oroscopo Paolo Fox Leone: questo è un mese favorevole per te, il più importante dell’anno e a partire dal giorno 11 il transito di Venere porterà aria nuova in tutti i legami. Sul lavoro ci saranno dei cambiamenti positivi a fine mese e se cerchi un lavoro part time, questo è il momento giusto. Buone notizie per la tua salute perché oggi ti senti forte.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: in amore cerca di evitare discussioni, soprattutto se hai un partner polemico. Sentirai la mancanza di una persona forte al tuo fianco. Oggi ti senti molto stanco e nervoso. Sul lavoro ti stai occupando di cose nuove e per questo sei un po’ agitato. Per quanto riguarda la tua salute, cerca di dormire di più per migliorare la tua forma.