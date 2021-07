Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 Luglio, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele

Ariete: Venere è dalla tua parte, ma ora ci sono cose più importanti da pensare, l’amore è al secondo piano. Sul lavoro, oggi la Luna è favorevole e potresti ottenere delle risposte!

Toro: In amore c’è poca chiarezza e ci sono problemi per la casa o per il lavoro. Proprio in quest’ultimo ambito, le tensioni vanno superate perché c’è un po’ di stress nell’aria!

Gemelli: Venere e Marte sono dalla tua parte per tutto il mese, ottime notizie per l’amore. Sul lavoro, tu puoi fare il bello e il cattivo tempo: tutto dipende da te!

Cancro: Il Sole sta transitando nel tuo segno e ci sono nuove occasioni in amore, favoriti i nuovi incontri soprattutto dopo domenica 11. Sul lavoro, cerca di tenere a bada le polemiche!