Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 Marzo 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi mercoledì 1 marzo 2023.

Oroscopo Paolo Fox oggi Ariete: Questo è un buon momento per iniziare qualcosa che stavi tramando da tempo. Cerca di rimanere in contatto con gli altri, avrai bisogno di tanto supporto emotivo. Qualcuno della tua cerchia di amici e amiche ti sorprenderà.

Oroscopo Paolo Fox oggi Toro: A lavoro tutto procederà per il meglio e i tuoi rapporti subiranno un netto miglioramento. Per tutto il mese cerca di fare attenzione alle finanze, perché potrebbe arrivare qualche spesa imprevista a darti del filo da torcere. Cerca di concederti un po’ di riposo.

Oroscopo Paolo Fox oggi Gemelli: Le combinazioni astrologiche sono dalla tua parte, cerca però di mantenere la testa sulle spalle, come si suol dire. Se stai facendo degli investimenti, attenzione. Alcuni potrebbero non andare come avresti sperato e rivelarsi fallimentari. Qualcosa potrebbe cambiare dal 13 marzo in poi.

Oroscopo Paolo Fox oggi Cancro: Potrebbe nascere qualche diverbio in famiglia, ma cerca di affrontarlo con pacatezza e sincerità. Se hai ferito qualcuno, è arrivato il momento di chiedergli scusa. Una novità in ambito professionale potrebbe portare della gioia improvvisa.

Oroscopo Paolo Fox oggi Leone: Qualcosa a cui lavori da tempo andrà storto. Purtroppo le stelle non ti assistono in questi giorni e stai per ricevere una grande delusione. A livello professionale è necessario che ti butti e che tu ti metta in gioco. Chi lavora o studia in ambito accademica vedrà fallire un progetto importante.

Oroscopo Paolo Fox oggi Vergine: Qualche piccolo screzio accompagnerà le prossime giornate, cerca di mantenere la serenità. Il tuo umore non è dei migliori e qualcuno sta aspettando delle spiegazioni da te. Se si tratta di qualcuno che ami, forse dovresti mettere da parte l’orgoglio per non peggiorare la situazione.