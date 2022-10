Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 Novembre 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi martedì 1 novembre 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Già dalla scorsa settimana ci sono stati dei piccoli intoppi ma il buon aspetto della Luna quest’oggi permette di recuperare. L’impegno da parte tua c’è e le novità non tarderanno ad arrivare.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore sei poco convinto e l’opposizione di Venere lo dimostra. Sul lavoro invece hai accumulato un po’ di tensione e la stanchezza si fa sentire.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Bello il cielo di oggi, se nel recente passato sei stato protagonista di una separazione, la voglia d’amare torna a farsi sentire! Per il lavoro uno delle giornate migliori sarà quella del 5.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Per i sentimenti il periodo è piuttosto promettente, sul lavoro invece anche ci sono state delle controversie adesso è possibile ripartire.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Momento particolare per il cuore, ci sono tante cose da fare! Sul lavoro sono possibili dei rallentamenti e non tutto andrà per il verso desiderato.