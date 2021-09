Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 Ottobre, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Sta per cominciare un periodo molto intenso per gli incontri; dal giorno 7 Venere è in transito. Nel lavoro stai facendo nuovi progetti per il futuro, non fermarti.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Ottobre sarà un mese di preparazione per l’amore, perché novembre sarà molto intrigante. Nel lavoro oggi la Luna è dissonante per tanto ti consiglio di rimandare progetti e discussioni.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Dal 7 ottobre Venere sarà in opposizione, per tanto meglio chiarirsi subito con il partner. Nel lavoro sarai molto presto tutto questo a lungo andare potrebbe pesarti.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In questi giorni si discute molto in famiglia perché torni un po’ agitato dal lavoro. Proprio nel lavoro ti stai augurando che una cosa vada a buon fine per non sprecare tutto questo tempo.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Chi ha dedicato molto tempo a lavorare in questo mese potrà riscoprire la forza dei sentimenti. C’è però il passato da dimenticare. Nel lavoro puoi rilanciare un’idea entro il 6 ottobre.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Questo è un mese di riflessione per le coppie, un momento di forte tensione si registrerà tra sabato 16 e domenica 17. Nel lavoro c’è uno stato di lieve agitazione che coinvolge l tua vita.