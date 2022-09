Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 Ottobre 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi sabato 1° ottobre 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Venere è in opposizione. Non prendere di petto situazioni che in amore non sono chiare. Al lavoro se qualcosa non è andata a buon fine ti conviene fare buon viso a cattivo gioco.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Ottobre è un mese positivo per i sentimenti, ma non così passionale. Un contratto interrotto l’anno scorso adesso viene rivalutato.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: C’è una bella carica in amore. Venere aiuta le situazioni che sono rimaste bloccate in passato. Qualcuno però dovrà cercare nuove opportunità di lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: C’è da rivedere un rapporto sentimentale, non tutto sta andando bene in amore. Non dare retta a persone che possono farti vedere le cose in maniera diversa, confida solo in te stesso sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Le stelle sono dalla tua parte in amore, avremo un cielo molto positivo oggi. Una bona idea potrà essere messa in gioco al lavoro.