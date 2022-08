Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 Settembre 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi giovedì 1 settembre 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore potrebbe esserci qualche piccola incomprensione di coppia, meglio restare in silenzio. Nel lavoro sei alla ricerca di un riscatto e chissà che non stia arrivando il tuo momento

Oroscopo Paolo Fox Toro: Attenzione ancora pe qualche giorno in amore, Venere resta contraria. A breve però sono in arrivo novità per chi è solo. Nel lavoro sei in cerca di risposte concrete per il tuo futuro, porta pazienza.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Questo mese si concentra per voi nell’ambio lavorativo, in amore potrebbero esserci complicazioni. È importante che tra oggi e domenica rivediate qualcosa in campo lavorativo.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Questo sarà il mese ideale per cercare chiarimenti in amore. Nel lavoro invece i cambiamenti a volte repentini ti hanno creato qualche difficoltà

Oroscopo Paolo Fox Leone: L’amore non va come vorreste a causa di una Luna contraria, non siate distratti. Non preoccuparti troppo nel lavoro se qualcuno ti ha contrastato questo non ti impedirà di raggiungere i tuoi obiettivi