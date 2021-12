Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 Dicembre, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Fate molta attenzione alle storie d’amore che nascono in questo periodo. Durante il riposo domenicale, potresti avere ottime intuizioni sul come muoverti sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Nelle giornate di sabato e domenica la Luna favorevole vi porterà buone novità in amore. Per il lavoro, questo periodo è fertile e qualche sfida potrebbe essere vinta.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In Amore, oggi e domani una parola è poca, ma due sono troppe! Sul lavoro dovete essere cauti, soprattutto nei rapporti con capi e colleghi.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Oggi e domani la Luna vi è favorevoli, le coppie in crisi o quelle indecise potranno chiarirsi. Sul lavoro, questo è un momento propizio per chiedere dei cambiamenti che potranno essere importanti nelle prossime settimane.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Venere non è più opposto, dunque sarà un venerdì positivo per l’amore. In questo momento, per il lavoro, sarebbe necessario portare avanti i vostri progetti con più coraggio.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Forte stanchezza in amore, che potrebbe estendersi alle coppie. Sul lavoro siete molto insofferenti per attività che, forse, dovete portare avanti da soli.