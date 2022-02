Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 Febbraio 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi, mercoledì 9 Febbraio 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore oggi e domani la Luna è favorevole, belle emozioni in arrivo! Sul lavoro invece attenzione alle spese eccessive.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore oggi sarà possibile fare delle belle conoscenze, guardati intorno! Sul lavoro invece Mercurio in transito dal 14, consiglia di prestare maggiore attenzione alle spese.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore se c’è qualcosa che non va cerca di non alimentare inutili polemiche. Sul lavoro invece in questi giorni è necessaria maggiore cautela.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore se c’è qualcosa che non va prendi tempo e non creare inutili polemiche. Sul lavoro invece non tutti sono dalla tua parte, serve cautela.

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore queste stelle invitano alla prudenza, a volte le tue parole possono essere molto taglienti. Sul lavoro invece presto arriveranno le risposte che stai aspettando.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: La Luna favorevole oggi e domani, dona ai cuori solitari delle carte in più da giocare. Sul lavoro invece detesti annoiarti e ultimamente hai avuto qualcosa da ridere a capi e referenti.