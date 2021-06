Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 Giugno, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele

Ariete. Se c’è qualcosa di irrisolto in amore bisogna affrontarlo, ti avviso che sabato e domenica saranno giornate faticose. Nel lavoro molto dipende dall’età però sarà possibile organizzarsi e vincere delle piccole sfide.

Toro. E’ probabile che l’amore ti sfugga: sei troppo concentrato sul lavoro. Anche negli impegni lavorativi però sei insofferente, ricordati che sei in grado di tenere tutto sotto controllo.

Gemelli. C’è bisogno di lucidità con le parole in amore, tuttavia la Luna è in buon aspetto. Nel lavoro è un periodo in cui se hai seminato bene potrai raccogliere.

Cancro. Il fine settimana in arrivo porterà novità per le coppie: tra venerdì e domenica Luna e Venere favorevoli. Nel lavoro stai attraversando una fase positiva: possibili cambiamenti in arrivo.