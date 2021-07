Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 Luglio, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele

Ariete: In qualche coppia si potrebbe discutere fin troppo. Fate molta attenzione a come vi muoverete. Sul lavoro sentite altre proposte e non arenatevi troppo.

Toro: Questo non è affatto un periodo facile, ma almeno oggi si potrà parlare con più serenità in amore. Sul lavoro meglio accontentarsi e non spendere troppo.

Gemelli: Domenica sarà molto positiva per quanto riguarda i sentimenti. Sul lavoro non sottovalutate idee innovative.

Cancro: Dedicati completamente ai sentimenti, almeno in questo fine settimana. Non pensare troppo al lavoro che ti stressa molto, ma cerca di riposarti un po’.

Leone: Per i cuori solitari, luglio potrebbe essere il mese giusto per trovare finalmente l’amore. Dedica questo fine settimana a te stesso e non pensare troppo.

Vergine: Venere sarà presto nel vostro segno e questo vi permette di iniziare un bellissimo periodo positivo. Sul lavoro potrebbe esserci qualche polemica facilmente risolvibile

Bilancia: Se stai prendendo in considerazione l’idea di intraprendere una relazione, la strada è promettente. Sul lavoro dovrai rimetterti in gioco proprio come con i sentimenti.