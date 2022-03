Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 Marzo 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi giovedì 10 marzo 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Potreste sfruttare questo momento per riavvicinarvi a qualcuno che non sentite da un po’. Sul lavoro Marte è in aspetto attivo: sono buone le prospettive per il futuro.

Oroscopo Paolo Fox Toro: L’energia è buona per l’amore: siete in grado di programmare nuovi progetti. Sul lavoro Urano è nel vostro segno e porta desiderio di cambiamento. Sono in arrivo nuovi contratti per chi è in proprio.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore ci sono lenti miglioramenti, la Luna è nel vostro segno ma permangono tensioni tra i separati. Sul lavoro sono in arrivo conferme. Chi ha fatto praticantato per tanto tempo e si è impegnato avrà una bella sorpresa.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore avete avuto per tanto Venere opposta: ora finalmente arrivano delle belle novità. Anche sul lavoro la tensione è ormai alle vostre spalle, se siete stati fermi per tanto finalmente si recupera.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Attenzione in amore, Venere ha iniziato un transito polemico: le cose potrebbero non andare come volete voi. Ci vuole pazienza anche sul lavoro, inoltre dovete rivedere alcuni accordi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: La situazione è fiacca, è necessario che facciate solo l’indispensabile in amore. Oggi siete intolleranti a causa della Luna dissonante. Domani non lo sarà più.