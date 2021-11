Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 Novembre, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore, vivi con attenzione ciò che ti succederà. Sul alvoro invece, è tempo di progettare ed investire sul tuo futuro.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore la Luna contraria consiglia prudenza. Sul lavoro invece sei molto concentrato e questo è senz’altro un punto a tuo favore.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore se hai qualcosa da dire al partner, fallo oggi. Sul lavoro invece se hai delle questioni legali da risolvere devi muoverti per tempo.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore, l’opposzione di Venere ti rende dubbioso. Sul lavoro invece ci sono dei cambiamenti in arrivo, cerca di progettare il tutto con calma.

Oroscopo Paolo Fox Leone: La Luna in opposizione consiglia prudenza nei sentimenti. Sul lavoro invece cerca di restare calmno, ci sono tensioni nell’aria.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore se sei in coppia non fermarti proprio ora, soprattutto se hai in mente grandi progetti. Sul lavoro invece devi metterti in gioco, le proposte non mancheranno.