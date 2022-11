Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 Novembre 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi giovedì 10 novembre 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore devi capire quali sono le tue reali esigenze e fare, pertanto, il punto della situazione. Sul lavoro invece una persona amica quest’oggi potrebbe esserti d’aiuto.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Non lasciare il certo per l’incerto e sei single cerca di non ergere muri verso potenziali partner. Sul lavoro attenzione alle finanze, se è necessario fatti dare un anticipo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Cerca di non essere troppo duro con il partner, alle volte ti diverti a stuzzicarlo. Certi equilibri vanno modificati, accordi difficili con Cancro e Bilancia.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore oggi sei un po’ nervoso, meglio starti alla larga. Sul lavoro invece sono possibili dei ritardi, cerca di non perdere la pazienza.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Eventual problemi di cuore potranno trovare una soluzione a partire dal giorno 16. Sul lavoro sono in arrivo degli accordi interessanti.