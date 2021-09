Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 Settembre, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele

Ariete: Giornata positiva per i sentimenti: Venere non è più contraria! Belle emozioni a partire dal 12. Sul lavoro invece non abbatterti se tutti i progetti che hai in mente non decollano come vorresti.

Toro: Giornata particolare quella di oggi con l’opposizione di Venere e la Luna in una posizione particolare. Lavorativamente parlando invece agisci con calma e se puoi rimanda a domani i progetti importanti.

Gemelli: Fine settimana importante per i sentimenti, consiglio a chi è solo di guardarsi intorno. Sul lavoro invece intelligenzia e astuzia ti regaleranno preziose opportunità.

Cancro: Dai spazio ai sentimenti, il bel transito di Venere ti protegge. Lavorativamente parlando invece nuovi progetti sono alle porte e le persone che ti circondano ti apprezzano maggiormente.

Leone: Giornata con qualche tensione di troppo, attenzione: settembre sarà un mese di discussioni. Sul lavoro invece sii fiducioso, nuove proposte in arrivo.