Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 agosto, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Ariete: In amore non avere paura di buttarti, provale tutte. In ambito lavorativo, invece, porta molta cautela nella giornata di oggi.

Toro: E’ molto rilevante che in questo momento tu ti viva in modo sereno la tua storia amorosa. Per quanto riguarda il lavoro, dovresti dedicarti solo a ciò che ti appassiona realmente.