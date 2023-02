Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 Febbraio 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi sabato 11 febbraio 2023.

Oroscopo Paolo Fox oggi Ariete: La Luna è ancora in opposizione, cercate di non strafare durante la giornata di oggi. Per qualcuno l’amore potrebbe essere agli sgoccioli, nessun problema, è un buon momento per imbarcarsi in nuove avventure!

Oroscopo Paolo Fox oggi Toro: C’è qualche tensione nell’aria, ma cerca di evitare tensioni fino a martedì, quando le stelle torneranno dalla tua parte. La tua determinatezza ti premierà a lavoro, complimenti!

Oroscopo Paolo Fox oggi Gemelli: Potrebbero arrivare delle emozioni positive nella giornata di oggi, anche in tarda serata. Attenzione a qualche collega che cercherà di fregarti, non sono tutti amici come pensi.

Oroscopo Paolo Fox oggi Cancro: La Luna contraria ti porta piccole tensioni, le coppie longeve potrebbero avere qualche brutta litigata in serata. A lavoro vivi un momento delicato, saranno giornate decisive per compiere nuove scelte, ma fai attenzione alla strada che imbocchi.

Oroscopo Paolo Fox oggi Leone: Mercurio è in opposizione, è prevista qualche piccola discussione per questioni economiche con la famiglia. Attenzione a come spendi i soldi. A lavoro stai cercando di morderti la lingua ma non ti fa bene, se vedi qualche ingiustizia, fallo presente!

Oroscopo Paolo Fox oggi Vergine: La Luna è favorevole, ma si prospettano sfide impegnative. Qualche parente ti darà del filo da torcere, ma con la tua pacatezza riuscirai a calmare le acque. Venere in opposizione porta un litigio sul lavoro.