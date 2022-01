Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 Gennaio 2022, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Oroscopo Paolo Fox Ariete: giornata alquanto agitato per quanto riguarda le vostre questioni amorose. Certe un equilibro. Sul lavoro avete nuovi progetti in vista, per questo siete così fiduciosi nel futuro.

Oroscopo Paolo Fox Toro: si tratta di una giornata abbastanza importante per fare delle proposte che contano. Sul lavoro, avete molte idee che vi frullano nella testa, ponderate bene le vostre scelte.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: oggi avete una bella carica vitale, nonostante le mille difficoltà. Sul lavoro fate le vostre scelte con calma e attenzione. Il giorno 13 la Luna transiterà nel vostro segno e vi porterà buone nuove.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore, non è detto che manchi il sentimento, ma sicuramente molte cose so cambiate da un po’ di tempo. Gli affari, invece, sono un po’ in crisi o in revisione.

Oroscopo Paolo Fox Leone: oggi la Luna torna ad essere contraria per il vostro segno, se ci sono problemi in amore meglio procrastinare le discussioni. Sul lavoro, vi attende una situazione piuttosto pesante, cercate un cambiamento pacato.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: ecco una buona giornata per voi! Molti sono i pianeti attivi e le opportunità: farete anche scelte importanti. Sul lavoro periodo vantaggioso, spedite una lettera al capo o migliore i vostri rapporti con i colleghi.