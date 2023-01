Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 Gennaio 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi mercoledì 11 gennaio 2023.

Oroscopo Ariete: Sei in cerca di novità nella tua storia d’amore o, forse, anche di qualcosa di trasgressivo. Nel lavoro tutto procede a gonfie vele, potreste aver già ricevuto proposte importanti. Chi è, invece, in attesa di un’occasione lavorativa questo è davvero il periodo giusto.

Oroscopo Toro: Non sei in forma e questo si ripercuote anche sulla tua vite sentimentale. Stai vivendo un periodo di profonde incertezze. Questo stato di insoddisfazione si ripercuote anche sotto il profilo lavorativo, vuoi attuare dei cambiamenti. Ma sarebbe il caso di non fare le cose di fretta.

Oroscopo Gemelli: Da qualche tempo stai attraversando un periodo di confusione, hai desiderio di rimettere ordine nella tua vita sentimentale. Sotto il profilo professionale, invece, sono nell’aria buone opportunità. Potresti chiudere un buon accordo.

‎Oroscopo Cancro: È arrivato il momento di darti una mossa. Chi di voi è solo, lo è da troppo tempo e deve iniziare a frequentare gente. Solo così puoi avere la possibilità di conoscere la tua anima gemella. Evita di alimentare attriti in ambito lavorativo, non raccogliere provocazioni.

Oroscopo Leone: Non è un momento di lucidità per voi nati sotto il segno del Leone, soprattutto in amore. Non prendete decisioni in questo momento di confusione, aspettate che arrivino tempi più favorevoli. Il lavoro potrebbe riservarvi buone opportunità a breve.

Oroscopo Vergine: Se hai dei sospesi nella tua storia d’amore, questo è il giorno giusto per parlare e cercare una soluzione. Non temporeggiare. Dovrai impegnarti un po’ di più se vuoi superare questa fase di stasi lavorativa, tutto dipende da te, hai le carte in regola per riuscire.