Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 maggio 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi 11 maggio 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: i sentimenti vanno un po’ meglio, mi auguro che Venere contraria non porti dei nuovi problemi. Evita conflitti, soprattutto con il tuo ex, è ora di lasciare alle spalle il passato e di guardare avanti. Sul lavoro le cose non vanno proprio come avresti voluto, ma non preoccupati perché presto andrà meglio. Ti sei stancato troppo ultimamente, cerca di riposare di più.

Oroscopo Paolo Fox Toro: è probabile che oggi tu debba dimostrare qualcosa al tuo partner, quindi non tirarti indietro. Avrai molte cose da fare e forse il tempo a disposizione non sarà sufficiente. Se hai un’attività in proprio, fai le tue richieste al più presto possibile. A fine giornata sarai molto stanco, la giornata è stata molto impegnativa.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: la Luna favorevole porterà delle giornate interessanti, certo dipende molto dal tuo atteggiamento, ma le nuove storie sono favorite, quindi se sei single datti da fare! Periodo favorevole anche per chi è in cerca di un nuovo lavoro e se hai qualche problema non avere timore a riferirlo al tuo capo. Bene per la tua salute perché stai avendo un ottimo recupero fisico.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: in questi giorni farai degli incontri molto importanti e l’amore sarà favorito, infatti sei molto più disponibile a parlare. È un periodo favorevole anche per il lavoro, finalmente arriveranno tutte le risposte che aspettavi e saranno anche positive, soprattutto se hai agito bene nel passato. Concediti un po’ di tranquillità, ne hai bisogno.