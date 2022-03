Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 Marzo 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi venerdì 11 marzo 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: è sicuramente un periodo di miglioramento, ma fate attenzione al fine settimana imminente. Avete speso molti soldi, cercate di tirare un po’ la cinghia, ma non troppo.

Oroscopo Paolo Fox Toro: periodo molto interessante per l’amore e i sentimenti, se vi piace una persona, beh cosa aspettate? Frequentatela! Sul lavoro, concentratevi sulle questioni più importanti e siate lungimiranti.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: sembra proprio che abbiate voglia di innamorarvi, questo è sicuramente il periodo giusto per voi. Carica di energia positiva anche sul lavoro, mi raccomando non disperdete le forze.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: in amore c’è una sola regola: poche parole e tante azioni! Cercate di dimostrare al vostro partner quanto tenete alla relazione. Sul lavoro periodo un po’ fiacco, recupererete presto.

Oroscopo Paolo Fox Leone: se avete problemi in amore, meglio non rimandare, risolveteli presto. Giorni di forte stress sul lavoro, le difficoltà maggior si annidano nel rapporto con i colleghi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: in questi giorni escono fuori le vostre capacità di amatori non amatoriali. Sul lavoro, non esagerate, cercate di non fare passi azzardati.