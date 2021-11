Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 Novembre, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore è arrivato il momento di far chiarezza su eventuali situazioni ambigue. Sul lavoro invece sarà favorevole da dicembre, in arrivo novità.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore se devei dire qualcosa al partner non rimandare. Sul lavoro invece potrai essere ostacolato da alcuni rivali ma alla fine sarai tu a spuntarla.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore, incontri interessanti nelle prossime ore. Sul lavoro invece se lavori in proprio, nelle prossime settimane ci saranno delle belle occasioni.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore eventuali dispute possono essere facilmente risolte. Sul lavoro invece devi puntare su una maggiore progettualità.

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore la Luna in opposizione consiglia prudenza. Lavorativamente parlando invece valuta attentamente ogni proposta.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Oggi è il momento migliore per chiarire vecchie dispute con il partner. Sul lavoro invece anche se non va tutto come vorresti non demordere.