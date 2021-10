Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 Ottobre, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore dimentica un amore che è finito, Venere ora è favorevole. A lavoro è probabile che ci sia una grande voglia di cambiamento.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore finalmente sta terminando l’ostilità di inizio mese, l’amore è in ripresa. A lavoro miglioramenti in vista, si prospetta un recupero negli affari e nei rapporti.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore oggi cerca di evitare i conflitti. Non è detto che tutte le coppie siano in crisi, ma ci possono essere ripensamenti anche da parte di qualcuno da cui non te lo aspetteresti. A lavoro rimanda al giorno 14 tutti gli impegni e gli incarichi che ti hanno dato, per oggi è meglio non strafare.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore le giornate in arrivo sono interessanti, se è nata una nuova storia va portata avanti con coraggio. A lavoro un certo nervosismo domina la scena e dovresti essere cauto nei giudizi.

Oroscopo Paolo Fox Leone:In amore la Luna è favorevole, possibili incontri con un Ariete o un Sagittario. A lavoro se il tuo è un lavoro a chiamata riceverai diverse commissioni.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore quella odierna è una giornata all’insegna del nervosismo, anche a causa del partner. A lavoro un esame o una prova metterà a dura prova il tuo sistema di autocontrollo.