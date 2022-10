Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 Ottobre 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi martedì 11 ottobre 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: la giornata sarà interessante ma Venere in opposizione chiede ancora un po’ di pazienza in amore. Non ci sono soluzioni sul lavoro e proprio per questo devi guardare al futuro.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Le passioni nascono e rinascono ma in amore qualcosa non va. Al lavoro oggi potresti prendere tutto di petto.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: è importante vivere l’amore senza sollevare polemiche a volte. Con la luna favorevole si può fare di più al lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Per le coppie che si vogliono bene questo non è un periodo buono ci sono tanti nodi da sciogliere. C’è stanchezza anche sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Attenzione alle parole che usi nella relazione, potrebbero ferire il partner. Aspetta prima di dire cose che non sono giuste, anche sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Oggi Luna favorevole, non mancano le buone intese. Sei una persona equilibrata e questo si vede anche nel rapporto con i colleghi.