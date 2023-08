Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 agosto 2023: le previsioni segno per segno

Anche oggi, come ogni giorno, siamo curiosi di sapere come andrà la giornata. Dunque, ecco l’appuntamento quotidiano con l’oroscopo. Cosa ci aspetta oggi? Cosa dicono le stelle? Lo scopriamo con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 12 agosto. Queste sono le previsioni del noto astrologo, pubblicate online per tutti i segni zodiacali.

Ariete

La giornata di sabato promette sviluppo e crescita per l’Ariete. Avrete voce in capitolo nel vostro campo professionale. Se lavorate con le masse, oggi sarà una buona giornata. È un momento di decisioni, ma anche di divertimento per chi vuole tenersi occupato. Le storie d’amore complicate vi attireranno, ma Venere porterà giudizio e serenità con il suo meraviglioso aspetto. Se vi amate, è il momento di fare un grande passo avanti. Vi aspettano giornate interessanti con gli altri.

Toro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, dovete prendervi più cura di voi stessi per raggiungere una generale prosperità. I rapporti con le persone care si svilupperanno attraverso il dialogo. Ci sono così tante cose da risolvere che la vostra vita privata passerà in secondo piano. Nei prossimi mesi dovrete occuparvi di molte cose. State lontani dai soliti problemi legati alla casa, al denaro, ecc. Di solito siete un po’ troppo occupati con le solite cose. Buone notizie per chi è in attesa di risposte. Una storia d’amore nata in questo periodo probabilmente non durerà a lungo.

Gemelli

Non pensate troppo a piccole delusioni o a cambiamenti inaspettati. Fortunatamente avete una personalità estroversa, quindi potete superare le difficoltà distraendovi. È una buona idea prendersi una pausa in questo periodo per concedersi un po’ di tempo per se stessi. Se avete un problema da risolvere, aspettate almeno fino al 28 prima di agire. Le buone intenzioni non mancano, ma dovete fare delle scelte da soli.

Cancro

L’amore sarà al centro della vostra attenzione. Questo è un buon momento per aiutare il partner a realizzare i suoi sogni, capendo cosa vi rende felici e abbracciando i vostri sogni. Non esiterete a provare sentimenti speciali con la persona che vi sta accanto, per cui le emozioni saranno molto amplificate. I single sono favoriti dalla sensibilità di Venere e Nettuno. Questa combinazione crea un’aria di avventura romantica e rende possibili sia incontri emotivi che amicizie sincere. La vostra etica lavorativa è forte e le prospettive di lavoro sono buone. Vi distinguerete nonostante gli impegni.