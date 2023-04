Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 aprile 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox Ariete: oggi potresti avere qualche conflitto con quelli nati sotto il segno del Capricorno e della Bilancia. Cerca di trovare una soluzione ai continui litigi con il tuo ex, ma fallo entro tempi brevi. Non essere troppo pensieroso, puoi contare sulle persone che ti vogliono bene. Sul lavoro questo è il periodo migliore per firmare contratti, i nuovi progetti saranno vincenti. Cerca di riposare di più.

Oroscopo Paolo Fox Toro: tra oggi e domani penserai a qualche avvenimento del passato e potrebbero esserci delle questioni pratiche da superare. Sul lavoro potrebbe esserci qualche problema, qualcuno cercherà di farti perdere la pazienza, ma tu non cadere nel tranello. Ultimamente sei un po’ appesantito, quindi segui un’alimentazione più sana.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: i single potrebbero fare dei nuovi incontri e alla fine del mese potrebbe arrivare un colpo di fulmine. Fino a sabato le stelle saranno dalla tua parte. Sul lavoro questo è il giorno giusto per presentare un progetto o ricevere delle buone opportunità. Evita momenti di stress inutile.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: la Luna assume un aspetto problematico e negli ultimi giorni del mese sarai molto intransigente con il tuo partner, vorrai delle risposte certe. Sei molto nervoso. Sul lavoro in questi giorni non ti accontenterai di nulla. Potresti usare un calmante per dormire.