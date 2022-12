Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 Dicembre 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi lunedì 12 dicembre 2022.

‎Oroscopo Paolo Fox Ariete: non deprimetevi, sono dietro l’angolo tanti nuovi cambiamenti per i vostri sentimenti. Il lavoro non vi molla, ma resistete ancora qualche altro giorno.

Oroscopo Paolo Fox Toro: le emozioni sono ancora un po’ appannate, il tutto diventerà più chiaro con l’anno nuovo. Ecco una giornata produttiva sul lavoro.

‎Oroscopo Paolo Fox Gemelli: attenti a quella linea di separazione, alle volte sottile, tra amore ed amicizia. Il lavoro vi stressa più del previsto, non dovete strafare.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: cosa succede quando trovate l’anima gemella? A breve lo scoprirete. I colleghi vi stimano e vi apprezzano per il vostro impegno sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Leone: una giornata che andrà migliorando a partire dal pomeriggio con il partner. Il lavoro procede per il meglio, novità in vista per i prossimi mesi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: ancora siete in cerca di qualche emozione forte, ma non vi scoraggiate. Lavorare duro è questo il vostro imperativo, ma non esagerate.