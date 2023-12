Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 dicembre 2023: le previsioni segno per segno

Manca sempre meno a Natale e in questi giorni molte persone pensano solamente alle festività. Tanti, però, sono concentrati in altri ambiziosi progetti, sperando di portarli al termine prima che l’anno finisca. Vediamo come andranno le cose e come procedere leggendo l’oroscopo del 12 dicembre di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete Paolo Fox: In questo periodo potrebbe capitarvi di rivedere con piacere una persona proveniente dal passato. È un periodo contrassegnato da una buona condizione di forma ma anche da tanta fortuna. Siete un po’ troppo presi dal lavoro e questo vi rende un po’ stanchi e stressati, ma alla lunga sarete ripagati dai risultati. Anche chi ha iniziato da poco una nuova attività adesso potrà finalmente iniziare a raccogliere qualche piccola soddisfazione. Cercate di non portare avanti quelle storie che ormai sono inutili e rappresentano sono un riempitivo stucchevole della vostra vita.

Oroscopo Toro Paolo Fox: È una giornata piena di impegni, dovrete fare molta attenzione a non affaticarvi troppo. Ultimamente siete stati un po’ troppo nervosi forse perché sono sorti dei problemi con colleghi o superiori che vi hanno addossato responsabilità o colpe che non vi appartengono. Con Venere in opposizione anche in amore potrebbero sorgere dei conflitti con il partner o con familiari. Se una persona vi trasmette solo negatività, in questo momento sarebbe meglio allontanarla per stare un po’ più tranquilli e gestire la vostra vita senza stress.

Oroscopo Gemelli Paolo Fox: Ci sono stati degli scontri in questi giorni con persone che non sono state propriamente leali con voi. Spesso vi sta capitando di avere a che fare con persone oppositive che stanno complicando i vostri piani. Cercate di gestire queste situazioni con più diplomazia evitando reazioni brusche e violente. Bisogna accettare questo periodo un po’ critico con meno tensioni, aspettando che passi la buriana. Anche in amore le cose procederanno al rallentatore per colpa di qualche opposizione astrale.

Oroscopo Cancro Paolo Fox: In questo momento dovreste concentrarvi solo sul lavoro, cercando di gestire ciò che avete senza correre inutili rischi. Sono assolutamente da sconsigliare investimenti azzardati e spese inutili. Secondo l’Oroscopo del giorno, le stelle premieranno soprattutto le giovani coppie e le coppie appena nate, perché potrebbero vivere dei momenti veramente intensi ed emozionanti. Se una storia non vi intriga più o non vi dà alcuna emozione, sarebbe meglio troncarla per il bene di tutti.