Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 Gennaio 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi giovedì 12 gennaio 2023.

‎Oroscopo Ariete: Sei in un momento positivo anche per i sentimenti. Questo è il momento giusto per esternare quello che provi, senza farti prendere dal nervosismo. Potresti essere coinvolto in discussioni lavorative, ma sono importanti per raggiungere dei risultati, non preoccuparti.

Oroscopo Toro: Non aver fretta a chiudere una storia d’amore che per te è importante. Temporeggia ancora un pochino, adesso non sei ancora lucido. Ci sono novità in arrivo anche sul lavoro. Se qualcuno di voi ha un contratto in scadenza non abbiate paura, non ci sono motivi per i quali non debba essere rinnovato.

Oroscopo Gemelli: Non ti senti in forma e ti stai lasciando andare un po’ troppo alla malinconia. Non è una giornata, almeno sotto il profilo sentimentale, per voi nati sotto il segno dei Gemelli. Anche sul lavoro, però, non è il momento di correre, lascia andare le cose come vanno.

‎Oroscopo Cancro: Stai finalmente vivendo una giornata tranquilla, ma se ci sono questioni di coppia che stai lasciando in sospeso, non perdere tempo affrontale. Una discussione a volte può essere risolutiva. Speri in qualcosa di nuovo professionalmente, ma questo non è ancora il momento giusto. Manca poco, porta pazienza.

Oroscopo Leone: Stai tenendo in sospeso una questione sentimentale. Questo pensiero ti ossessiona, ma non è questo il momento per cercare una soluzione. Il lavoro sta migliorando piano piano e presto potresti vedere concretizzarsi una buona occasione.

Oroscopo Vergine: Sei in attesa di un chiarimento da tempo con la tua metà. Oggi è il caso di essere estremamente concreti. Devi prendere delle decisioni sul piano professionale, probabilmente stavolta è il caso che ti confronti con qualcuno esperto per non sbagliare.