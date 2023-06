Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 giugno 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi 12 giugno 2023.

ARIETE

Ti piace sfidare il destino, il successo dipende da quello che vuoi e/o sai fare. Se hai lasciato qualcuno o un progetto, adesso hai nuove opportunità per costruire qualcosa di positivo, come se la tua esistenza si rinnovasse. Per raggiungere i tuoi obiettivi ci vorrà tanto impegno ma tu ci riuscirai. Per tutta l’estate saranno possibili amori part time e colpi di fulmine, non sottovalutare i sentimenti. Però attenzione, non devi fare le cose che non si dovrebbero fare. Nella settimana che sta per iniziare, gli amici dell’Ariete non si devono far distrarre. Saranno giornate importanti nella sfera lavorativa ma anche in quella amorosa. C’è assolutamente bisogno di essere tempestivi. Occhi aperti ai segnali inviati, altrimenti si possono perdere della grosse occasioni. Giugno non è un mese facile, ma se sarete attenti e agirete per il meglio, tutto andrà bene.

TORO

Chi ha dato tanto e ricevuto poco è arrabbiato. Alcuni sono indecisi dopo l’arrivo di una chiamata, di un incarico o di un programma, se accettare o meno. Resta una situazione da una parte lusinghiera, anche perché sei vanitoso, dall’altra faticosa. Avrai degli incarichi ma devi combattere con persone a tuo sfavore, gli squilibri vanno eliminati. Potrebbero esserci momenti di tensione e discussioni, perché quando si raggiunge il limite e ci si sente agitati è inevitabile prendere tutto di petto. Attenzione nei rapporti famigliari, soprattutto se ci sono questioni in sospeso che riguardano proprietà e casa. Chi si è impegnato molto nel lavoro, da una prte è soddisfatto dei risultati, dall’altra hai i riflettori addosso e ti senti pieno di responsabilità e di tanti compiti da svolgere. Si dovrebbe staccare un po’ la spina e darsi un po’ al divertimento.

GEMELLI

Patti chiari amicizia lunga! Ciò vale specialmente in amore, non è più il momento di giocare. Se una relazione si è trascinata e non è più attiva, bisogna capire che le cose sono cambiate, mi metto nei panni di quelli che hanno vissuto delle difficoltà in amore, forse perchè il partner è stato male. Si avverte stanchezza sul lavoro, si diventa più pigri a causa di Saturno, soprattutto le persone mature. I più giovani non si sbilanciano troppo con nuovi progetti, serve una maggiore riflessione nel fare le cose e non c’è più voglia di perdere tempo.

CANCRO

La settimana inizia con un po’ di fatica, ci sono delle tensioni, tuttavia l’energia non verrà meno e gli sbalzi d’umore fanno parte della tua vita e della tua personalità. Quante volte hai rimpianto di essere stato un po’ troppo ostinato nei tuoi attegiamenti, tanto da pentirtene? C’è una doppia natura in te, sei impetuoso ma allo stesso tempo molto sensibile. Il tuo istinto a volte ti fa apparire esuberante, ma c’è anche tanta tenerezza e vulnerabilità che non vuoi dare a vedere. Sei permaloso, offendi e attacchi per non subire, ma non è la scelta giusta. Sei in fase di recupero, l’amore è favorevole, chi vive da tempo una relazione vuole andare a convivere o vuole sposarsi.