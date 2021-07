Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 Luglio, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Ariete: In arrivo avventure focose: potresti improvvisamente sentirti attratto da una persona. Nel lavoro ci saranno spese impreviste, forse anche qualche ritardo.

Toro: La settimana parte con qualche dubbio in amore, può darsi che una lontananza sarà rimediata entro la fine del mese. Nel lavoro non è facile mantenere la calma, nel rapporto con gli altri dovresti usare un po’ di prudenza.

Gemelli: Il cielo è ancora promettente: se ci sono dispute bisogna risolverle entro la serata. Nel lavoro sono in arrivo buone notizie, queste giornate sono da sfruttare al meglio.

Cancro: Dovresti rivedere il modo in cui vivi i sentimenti: sei sempre molto passionale, forse un po’ eccessivo. Nel lavoro un transito di Mercurio ci porta soluzioni importanti.

Leone: La Luna è ancora nel tuo segno, anche questa è una giornata in cui vivere e sfruttare i sentimenti. Nel lavoro giornata di riflessioni: è il momento di puntare in alto!

Vergine: Non sottovalutare gli incontri: quelli che hanno una storia in crisi potrebbero vivere nuove emozioni. Nel lavoro è un periodo ottimale per ritrovare un po’ di serenità.

Bilancia: La situazione migliore anche perché più ci avviciniamo, più Venere riempirà il tuo segno con tanto amore. Nel lavoro è un momento favorevole per i lavoratori autonomo.

Scorpione: E’ stato un periodo conflittuale per l’amore tra la fine di marzo e aprile, adesso però bisogna guardare in avanti. Nel lavoro vorresti che alcuni tuoi momenti fossero riconosciuti.

Sagittario: La Luna è favorevole per l’amore, si unisce al buon aspetto di Venere e Marte. Nel lavoro le cose vanno meglio ma è difficile ottenere in tempi brevi ciò che desideri.

Capricorno: La giornata è positiva e comunque a metà della settimana potrà arrivare una piccola occasione in amore. Nel pomeriggio va meglio, possibili occasioni nella seconda parte di questo mese.

Acquario: La giornata inizia con la Luna dissonante quindi potrebbe esserci qualche piccolo dissidio in amore. Nel lavoro con una persona del segno dello Scorpione qualche dissidio.

Pesci: Le coppie che hanno vissuto una crisi devono stare attente, può portare qualche disagio il mese di luglio. Nel lavoro potresti sentirti irritabile è un periodo di stanchezza nonostante Mercurio abbia iniziato un transito favorevole.

