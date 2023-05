Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 maggio 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi 12 maggio 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: prima di fare delle scelte importanti, pensaci bene, altrimenti poi potresti pentirtene. Stai vivendo un periodo un po’ ambiguo con il tuo partner, forse dipende anche dal tuo umore che non è dei migliori. Sul lavoro potrebbe esserci qualche cambiamento, magari potrebbero affidarti nuovi progetti. Sei troppo stressato, dovresti cercare di rilassarti un po’.

Oroscopo Paolo Fox Toro: la Luna è dissonante e oggi hai la giornata ricca di impegni, cerca di non distrarti troppo. Se hai intenzione di intraprendere un nuovo progetto, fallo entro la fine del week end perché il periodo è favorevole. Sul lavoro potrebbe arrivare qualche bella novità, fatti trovare pronto. A fine giornata sarai un po’ stanco, cerca di riposarti di più.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: questo è un periodo favorevole grazie alle stelle che sono dalla tua parte. In ambito lavorativo le cose vanno molto bene, ti stai impegnando molto e i risultati iniziano a vedersi, magari potresti ricevere una bella promozione, perché no? Cerca di non spendere troppi soldi. Dovresti riposarti un po’ di più.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: si prospetta un periodo molto positivo per te, ne avevi proprio bisogno. In ambito lavorativo, potrebbe arrivare una bella opportunità, fatti trovare pronto per sfruttarla al meglio. Buone notizie per la tua salute perché stai recuperando molto in fretta.