Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 Marzo 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi sabato 12 marzo 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: una giornata davvero condita di forti emozioni, state solamente attenti alle parole di troppo. Sul lavoro c’è aria di cambiamento, dunque rimboccatevi le maniche e…buona pesca!

Oroscopo Paolo Fox Toro: fine settimana molto interessante, dovete solamente capire da che parte sta il vostro cuore. Piccolo recupero sul lavoro, dopo intensi mesi di carestia e fatica.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: non trascurate i nuovi incontri in amore, anche se alcune situazioni passate sono in recupero. Sul lavoro sembra tutto molto difficile, ma non demordete, siete vicini ad un traguardo importante.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: amore intenso ma travagliato, qualcosa non torna, ma tutto sommato state andando alla grande. Sul lavoro ancora abbastanza titubanti i vostri risultati, almeno fino alla prossima settimana.

Oroscopo Paolo Fox Leone: un consiglio per gli innamorati: siate prudenti, soprattutto se ci sono parenti di mezzo! Probabili discussioni lavorative in vista, tenetevi pronti e carichi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: la situazione generale vi invita a rimanere calmi e a studiare con attenzione le vostre prossime mosse in amore. Sul lavoro, siate voi stessi e puntate tutto sulle vostre idee.